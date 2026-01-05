L'esercizio fisico regolare offre potenti benefici per la salute sia del corpo che della mente. Rafforza il sistema cardiovascolare, migliora la salute metabolica, potenzia la salute mentale e la funzione cerebrale e favorisce un sonno migliore e la longevità.

"Se l'esercizio fisico si potesse concentrare in una pillola, sarebbe il farmaco più prescritto al mondo per i suoi numerosi vantaggi per la salute", afferma Todd Buckingham, Ph.D., primario fisiologo specializzato in attività fisiche al Mary Free Bed Sports Rehabilitation.

Anche un breve allenamento può migliorare il benessere emotivo e i benefici dell'attività fisica si sommano rapidamente. Di seguito, scopri i principali benefici per la salute dell'attività fisica, di quanto ne hai davvero bisogno e come iniziare in sicurezza il tuo programma di fitness.