L'esercizio fisico è un must per un invecchiamento sano. Se non conduci uno stile di vita attivo, puoi aspettarti di perdere massa muscolare a un tasso dal 3 all'8% ogni dieci anni a partire dai 30 anni di età, come risulta da uno studio pubblicato a gennaio 2010 su Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care . Questo tasso aumenta ancora più significativamente dopo i 60 anni.Questa perdita naturale della massa muscolare con l'età è nota come sarcopenia e può avere gravi conseguenze per gli adulti più anziani."L'allenamento della forza è particolarmente importante quando invecchiamo, perché rafforzare i muscoli può diminuire il rischio di cadute", dice Buckingham. Secondo il CDC , le cadute sono una delle cause più gravi di lesioni e decessi tra gli adulti di età pari o superiore a 65 anni.Muscoli forti non solo aiutano a evitare le cadute, ma anche a svolgere attività quotidiane come salire le scale, sedersi e rialzarsi, portare la spesa e aprire le porte. Essere in grado di fare queste cose con le proprie forze è importante per mantenere l'indipendenza quando si invecchia.Anche gli esercizi con i pesi, come l' allenamento di forza , sono indispensabili per migliorare la forza delle ossa, riducendo così il rischio di osteoporosi."L'allenamento con i pesi esercita una forza lungo tutta la colonna vertebrale, ed è questo che innesca il processo di costruzione dell'osso", afferma Brendan Kirk, DPT, CSCS, specialista ortopedico certificato presso SportsMed Physical Therapy.Oltre all'allenamento di resistenza, altri esercizi per costruire la densità ossea includono jogging, yoga, salire le scale e giocare a tennis, come riportato dal National Institutes of Health (NIH).