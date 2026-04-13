Ellittica, tapis roulant e corsa all'aperto: qual è l'opzione migliore?

Il tapis roulant offre vantaggi diversi rispetto all'ellittica, che in parte potrebbero renderlo superiore, a seconda del tuo fisico, della tua condizione e dei tuoi obiettivi. Ad esempio, è più versatile in termini di varietà di allenamenti per il running: puoi camminare con una determinata inclinazione, fare una corsetta o qualche sprint ad alta intensità.

Inoltre, consente di controllare la velocità e l'intensità dell'allenamento, il che lo rende un'ottima scelta per chiunque voglia fare esercizio, da chi è alle prime armi agli atleti più esperti.

Tuttavia, il tapis roulant è una macchina ad alto impatto. Correre su una superficie rigida può aumentare il rischio di dolori articolari, infortuni e periostiti tibiali, come emerso da uno studio del 2023 pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health. Nel caso di runner principianti, più avanti negli anni o in fase di riabilitazione dopo un infortunio, il tapis roulant potrebbe non essere adatto.

La corsa sul tapis roulant può aiutare a rafforzare la parte inferiore del corpo concentrandosi sui muscoli delle gambe, e più nello specifico su glutei, quadricipiti e muscoli posteriori della coscia. Camminare e correre sono due tra i modi più diffusi e apprezzati per migliorare la salute fitness cardiovascolare, tonificare le gambe e aumentare la forza.

Uno studio pubblicato nel 2017 ha scoperto che, dopo un periodo di prova di 12 settimane di camminate regolari sul tapis roulant, i partecipanti avevano notato miglioramenti in termini di forza, resistenza muscolare, mobilità e flessibilità delle caviglie. Si è inoltre scoperto che l'allenamento HIIT svolto sul tapis roulant offre notevoli vantaggi in termini di forma fisica e resistenza. Uno studio ha anche scoperto che l'HIIT riduce il grasso corporeo in modo più efficiente rispetto a un allenamento continuo a intensità moderata, come il ciclismo o la corsa.