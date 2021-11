L'allenamento HIIT funziona davvero? I benefici dell'allenamento HIIT

L'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) prevede rapidi intervalli di esercizio intenso. Se hai poco tempo a disposizione ma vuoi far lavorare i tuoi muscoli, gli allenamenti HIIT sono perfetti per te.



La popolarità degli allenamenti HIIT sopravvive negli anni per una semplice ragione: funzionano! Questo tipo di allenamento a intervalli ha una serie di vantaggi scientificamente provati, quali la perdita di peso, il miglioramento delle prestazioni e del fitness cardiovascolare. Cos'è esattamente l'HIIT?



Gli allenamenti HIIT alternano brevi periodi di esercizio anaerobico ad alta intensità a brevi periodi di recupero. Durante la fase di esercizio anaerobico, lavori alla tua massima capacità. Il battito è elevato, tra l'80 e il 95% della tua frequenza cardiaca massima (FCmax).



È difficile mantenere questa frequenza cardiaca a lungo. Ecco perché il periodo di esercizio di qualsiasi allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) è limitato. Dai il massimo per 15-45 secondi, a seconda del tipo di esercizio che stai facendo e del tuo livello di fitness.



Dopo questa breve fase di esercizio, recuperi. Potrebbe trattarsi di un recupero aerobico attivo, come passare dallo sprint alla camminata su un tapis roulant. O potresti scendere dal tapis roulant per riprendere fiato. In questo periodo di recupero, che in genere dura fino a un minuto, la tua frequenza cardiaca diminuisce. Stai facendo fare al tuo corpo una breve pausa per recuperare, prima di tornare al lavoro.



L'alternanza tra lavoro e recupero è alla base dell'allenamento a intervalli ad alta intensità. È breve, intenso e potente. Un intero allenamento HIIT non dovrebbe durare a lungo, di solito si consigliano 15 minuiti. Se hai lavorato al 95% della tua FCmax, saprai perché: è difficile da sostenere! In realtà, è meglio limitare la durata dell'HIIT per evitare il burnout totale.