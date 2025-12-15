L'allenamento HIIT funziona davvero? I benefici dell'allenamento HIIT

Tutti gli allenamenti HIIT hanno blocchi di sforzo e di recupero, ma ci sono diversi modi per armonizzare il tutto, altamente scalabili e personalizzabili. "Ciò che conta nell'HIIT è l'intensità, non il numero di movimenti", spiega Tang. "Il formato 'un esercizio e riposo' è la versione più semplice dell'HIIT, ma non l'unica. Molte persone eseguono anche circuiti HIIT multi-esercizio perché rendono l'allenamento più interessante ed evitano di sovraccaricare un gruppo muscolare", afferma.

Qual è quella giusta per te? Se prevedi di fare, ad esempio, un allenamento di 10 minuti, ha senso limitarsi a uno o due movimenti ad alta intensità e a uno o due esercizi di recupero. Tuttavia, se hai intenzione di allenarti più a lungo, potrebbe essere utile scegliere tre o quattro movimenti intensi e tre o quattro movimenti di recupero, per variare e non annoiarsi, dice Liu. In pratica, potrebbe assomigliare a uno dei seguenti allenamenti.