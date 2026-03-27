Gli esercizi migliori per la tonificazione dell'interno cosce

L'interno coscia è costituito da cinque muscoli, noti nell'insieme come adduttori dell'anca: adduttore lungo, adduttore breve, grande adduttore, muscolo gracile e muscolo pettineo.

"Questi muscoli lavorano in sinergia con quelli del core e con i glutei per stabilizzare il bacino durante i movimenti su una sola gamba, come camminare, salire le scale e correre", spiega Joey Masri, fisioterapista ortopedico qualificato e specialista certificato della forza e del condizionamento. "Avere adduttori forti aiuta anche a mantenere allineate ginocchia e anca, fondamentale per la longevità sia durante l'allenamento che nella vita di tutti i giorni", aggiunge.

Per attivare questi muscoli, non occorre fare nulla di particolare. Puoi allenare gli adduttori eseguendo movimenti simili a quelli che probabilmente già fai. "L'interno coscia risponde meglio all'allenamento per la forza, soprattutto ai movimenti composti (ovvero esercizi che coinvolgono più muscoli e articolazioni) della parte inferiore del corpo, come squat, affondi e piegamenti", afferma Ashayer.