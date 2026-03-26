È possibile rafforzare le gambe con il running?

A seconda dello sforzo, come uno sprint oppure una Long run, è possibile potenziare ulteriormente il tipo di fibre muscolari che risponde a quello stimolo specifico. Esistono due tipi principali di fibre muscolari scheletriche: a contrazione lenta (fibre muscolari di tipo 1) e a contrazione rapida (fibre muscolari di tipo 2). Le fibre muscolari a contrazione lenta sono più resistenti alla fatica e producono una forza moderata e di lunga durata, mentre i muscoli a contrazione rapida si affaticano un po' più facilmente, ma producono una forza più potente e veloce.

Quando fai una Long run, le fibre muscolari a contrazione lenta ti aiutano a mantenere il ritmo chilometro dopo chilometro. Quando invece fai qualcosa di più veloce, come le ripetute con scatti, vengono impegnate maggiormente le fibre a contrazione rapida. Tutti i muscoli delle gambe contengono un mix di entrambi i tipi di fibre muscolari, quindi il tuo programma di allenamento dovrebbe, idealmente, includere sia corse di resistenza sia sessioni di velocità per migliorare la forza e la forma fisica.

"Correre a una velocità impegnativa esige molto dai muscoli, in quanto richiede di produrre una forza maggiore in modo più efficiente", afferma Ray. E aggiunge: "Correre per un lungo periodo di tempo richiede ai muscoli una maggiore resistenza alla fatica, o comunque la capacità di produrre in modo ripetuto una certa dose di forza". Entrambi i tipi di allenamento sono essenziali per migliorare la forza e la resistenza muscolare.

In genere, nei programmi di running per principianti, il primo obiettivo è quello di sviluppare una base solida per la resistenza. Inizia con corse a un'andatura confortevole e a bassa intensità per diversi giorni alla settimana prima di introdurre allenamenti per la velocità. In questo modo, il corpo ha migliori possibilità di resistere a un aumento dell'impatto e rischia di subire meno infortuni.

Successivamente, segui il principio del sovraccarico progressivo: introduci gradualmente nuove sfide per stimolare il rafforzamento continuo dei muscoli. Dopotutto, quando il corpo si sarà adattato a un determinato carico, le tue prestazioni potranno migliorare solo se inizierai ad aumentare l'intensità, il volume e/o la frequenza delle corse. Nel frattempo, introdurre un programma di allenamento per la forza prima di aggiungere Tempo run e ripetute può aiutare a prevenire gli infortuni.