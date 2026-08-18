Completi da palestra

(146)
Nike Universa
Nike Universa Bra in mesh a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra in mesh a sostegno medio – Donna
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 135
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 80
Nike Universa
Nike Universa Canotta – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Canotta – Donna
CHF 70
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Top a manica corta in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Top a manica corta in mesh – Donna
CHF 85
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts a vita media da 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts a vita media da 13 cm – Donna
CHF 37
Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Indy
Nike Indy Canotta con bra regolabile a sostegno leggero con imbottitura – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy
Canotta con bra regolabile a sostegno leggero con imbottitura – Donna
CHF 52
Nike Universa
Nike Universa Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 80
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 55
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 64.95
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts 12,5 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts 12,5 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts 2 in 1 8 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts 2 in 1 8 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
Nike Indy
Nike Indy Bra a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Indy
Bra a sostegno leggero - Donna
CHF 55
Nike Swoosh
Nike Swoosh Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Swoosh
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 52
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic Twist
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Seamless
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
Best seller
Nike Pro Seamless
Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 75
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 50
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ampia – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
T-shirt ampia – Donna
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
CHF 37
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 75
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra a sostegno leggero - Donna
Nike Zenvy
Bra a sostegno leggero - Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra imbottito a manica lunga con sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy
Bra imbottito a manica lunga con sostegno leggero – Donna
CHF 70
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Felpa pullover con cappuccio – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Felpa pullover con cappuccio – Donna
CHF 105
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV – Donna
CHF 125
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Bra imbottito regolabile – Donna
Materiali riciclati
Nike Indy Light Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media a tutta lunghezza – Donna
CHF 55
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize con zip a metà lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 115
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 42
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 80
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy Strappy
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantaloni a gamba ampia e vita media – Donna
Nike Zenvy
Pantaloni a gamba ampia e vita media – Donna
CHF 125
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Tunica con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunica con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 115
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Seamless
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 12,7 cm a vita alta – Donna
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Nike Pro Seamless
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 64.95
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
CHF 80
Nike One Classic
Nike One Classic Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 35
Nike (M) One
Nike (M) One Canotta slim fit Dri-FIT (Maternità) – Donna
Materiali riciclati
Nike (M) One
Canotta slim fit Dri-FIT (Maternità) – Donna
CHF 40
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni a gamba larga e vita alta – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni a gamba larga e vita alta – Donna
CHF 125
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
CHF 70
Nike One
Nike One Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 45
Nike One Classic
Nike One Classic Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 57
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Bra a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Bra a sostegno leggero – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
CHF 35
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
CHF 64.95
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
CHF 55
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
CHF 150
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
CHF 75
Nike Zenvy
Nike Zenvy Canotta con bra a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy
Canotta con bra a sostegno leggero – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
CHF 125
Nike Zenvy
Nike Zenvy Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
CHF 75
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Leggings capri a vita alta – Donna
CHF 105
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Best seller
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 64.95
Nike Rival
Nike Rival Bra imbottito a sostegno ultra elevato – Donna
Best seller
Nike Rival
Bra imbottito a sostegno ultra elevato – Donna
CHF 105
Nike One Fitted
Nike One Fitted Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantaloni a gamba larga e vita alta – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantaloni a gamba larga e vita alta – Donna
CHF 125
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Nike Zenvy
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
CHF 70
Nike One
Nike One Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 45
Nike One Classic
Nike One Classic Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 57
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Bra a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Bra a sostegno leggero – Donna
CHF 52
Nike One
Nike One Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
CHF 35
Nike One
Nike One Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings a tutta lunghezza e vita alta con staffa – Donna
CHF 64.95
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
Materiali riciclati
Nike Alate Minimalist
Bra convertibile con imbottitura a sostegno leggero - Donna
CHF 55
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantaloni a vita alta con bottoni laterali Dri-FIT – Donna
CHF 150
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts a vita alta con Dri-FIT – Donna
CHF 75
Nike Zenvy
Nike Zenvy Canotta con bra a sostegno leggero – Donna
Nike Zenvy
Canotta con bra a sostegno leggero – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
Nike Zenvy
Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
CHF 125
Nike Zenvy
Nike Zenvy Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Nike Zenvy
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
CHF 75
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 115
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings capri a vita alta – Donna
Best seller
Nike Zenvy
Leggings capri a vita alta – Donna
CHF 105
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Bra imbottito regolabile – Donna
Best seller
Nike Indy High Support
Bra imbottito regolabile – Donna
CHF 64.95
Nike Rival
Nike Rival Bra imbottito a sostegno ultra elevato – Donna
Best seller
Nike Rival
Bra imbottito a sostegno ultra elevato – Donna
CHF 105
Nike One Fitted
Nike One Fitted Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Giacca con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
CHF 57

Set da palestra coordinati: allenati con stile

Con i nostri completi da palestra, allenarti sarà ancora più bello: abbina leggings, shorts o pantaloni jogger a bra e comode felpe con cappuccio della nostra collezione ad alte prestazioni. Scopri i capi in tessuti leggeri ed elasticizzati, che non ostacolano i movimenti.


Per poter contare su una pelle fresca e asciutta anche durante le sessioni di allenamento più intense, scegli i completi da palestra con tecnologia Nike Dri-FIT che allontana l'umidità dal corpo, consentendole di evaporare rapidamente per una sensazione di comfort ideale. Se invece devi affrontare sollevamenti pesanti o affondi profondi, prediligi leggings con ampia fascia elastica in vita che assicura stabilità durante il movimento per allenarti in completa sicurezza. Inoltre, i tessuti a prova di squat ti offrono la copertura necessaria per eseguire in tranquillità gli esercizi più impegnativi.


Desideri un look completo? Abbina gli shorts o i leggings a un morbido top. La nostra gamma include tagli e design diversi, dai modelli corti e aderenti a quelli più comodi e ampi, così potrai trovare lo stile più adatto a te. Scopri i top con bra integrato che offrono un sostegno leggero, oppure sperimenta la sensazione di sicurezza di un bra a sostegno elevato dal design adattabile. Non tutti seguono lo stesso programma di allenamento: ecco perché i nostri capi di abbigliamento sportivo sono disponibili in un'ampia gamma di fit e livelli di sostegno. Troverai set coordinati da palestra perfetti per il tuo tipo di workout e adatti alle tue esigenze, dagli shorts con tasche in vita e slip integrato ai leggings a vita extra alta per la massima copertura.


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli i completi da fitness contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.