Scarpe per il sollevamento pesi e gli squat: più potenza serie dopo serie
Qualunque sia il tuo obiettivo, le scarpe per il sollevamento pesi Nike ti daranno sicurezza durante l'allenamento. La nostra gamma comprende scarpe da pesistica con diverse altezze al tallone per una maggiore libertà di movimento, tra rialzi ammortizzati e flessibili che rispondono alle esigenze di qualsiasi atleta. Il piatto suola interno distribuisce il peso in modo uniforme su tutta la superficie del piede, per favorire un maggiore equilibrio e permetterti di affrontare gli esercizi più impegnativi. Per la massima stabilità durante gli allenamenti difficili, scegli un paio di scarpe con piatto suola Hyperlift all'altezza del tallone che costringe il peso verso il basso e verso l'esterno, conferendo rigidità per mantenere il controllo. Inoltre, grazie alla tomaia traspirante in mesh leggero che consente all'aria di circolare, potrai contare su una sensazione di freschezza anche durante le sessioni più intense.
Le scarpe da squat, affondo e allungo ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi. Le opzioni con fascette a strappo fissano i piedi al plantare. Il risultato? Una maggiore stabilità e una presa salda quando è il momento di entrare in azione. Inoltre, la chiusura a strappo è facile da regolare, in modo da adattare la calzata a ogni sessione. Per un'estrema praticità, scopri i modelli dotati di tecnologia FlyEase: il tallone flessibile cede quando il piede entra nella scarpa, poi torna di nuovo in posizione, così è un attimo ritrovarsi sulla pedana del sollevamento pesi. L'iconico Swoosh Nike è presente in tutta la nostra collezione e aggiunge un tocco inconfondibile al tuo guardaroba da allenamento.
I materiali sostenibili sono sempre di moda. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi unirti a noi, scegli le scarpe per il sollevamento pesi contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.