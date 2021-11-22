Must-have yogagear voor beginners

10 essentials voor je yogaoefeningen
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Als je naar de yogastudio gaat, heb je wat basismateriaal en eventueel wat extra accessoires nodig. Dit heb je nodig.
Als je net begint met yoga, weet je misschien niet precies wat je te wachten staat, maar je zult er zeker plezier aan beleven. Je doet mee aan een traditie die al 5000 jaar oud is en veel fysieke en mentale voordelen kan opleveren. Door de verschillende yogahoudingen word je sterker en flexibeler, slaap je beter, heb je minder last van stress en wordt je hart gezonder. En daardoor word je een betere atleet.
Als je naar de yogastudio gaat, heb je wat basismateriaal nodig. Bovendien heb je speciale kleding en eventueel enkele accessoires nodig om aan de slag te gaan met de verschillende oefeningen. Hier vind je een overzicht van het materiaal waarmee je het meeste uit je oefeningen haalt.
10 essentials voor je yogaoefeningen
1.Yogamat
Vaak moet je jouw eigen yogamat meenemen, waarmee je ook thuis kunt oefenen. Een goede yogamat biedt grip bij de neerwaartse hond, zodat je niet uitglijdt of uit balans raakt. Bovendien dient een mat als een zachte laag tussen je lichaam en de vloer. Of je nu een beginner of een expert bent, let op het volgende bij de aanschaf van een yogamat:
- Dikte: een dunne yogamat biedt meer stabiliteit tijdens balansoefeningen, terwijl een dikkere mat zorgt voor meer demping tijdens oefeningen waarbij je lichaam in contact komt met de vloer. Yogamatten zijn standaard ongeveer 3,3 mm dik en zijn een goede oplossing, maar als je therapeutische oefeningen doet, kun je het beste voor een mat kiezen die ongeveer 6,3 mm dik is. Onthoud dat hoe dikker de mat is, hoe meer je moet meenemen naar de yogastudio.
- Materiaal: het materiaal van je yogamat bepaalt hoeveel grip je hebt, hoe de mat aanvoelt, hoe lang de mat meegaat en of er geurtjes in de mat trekken. De meeste matten zijn gemaakt van pvc of rubber. Een mat van natuurlijk rubber biedt grip, voorkomt geurtjes en voelt koel aan. Bovendien zijn rubber en thermoplastische elastomeren milieuvriendelijker dan pvc. Of zoek naar een mat die van gerecycled materiaal is gemaakt.
2.Essentiële yogakleding
Als je op zoek bent naar yogakleding, is het belangrijk dat je kleding kiest die comfortabel zit en met je mee beweegt. Dit heb je nodig:
- Een broek of shorts: ga voor broeken of shorts die met je mee bewegen en op hun plek blijven zitten. Een legging van materiaal dat in vier richtingen rekt is bijvoorbeeld een optie of een joggingbroek als je iets lossers wilt. Als je snel zweet, kies dan voor een vochtafvoerende broek, zoals een broek van Nike Dri-FIT materiaal. Als je voor shorts wilt gaan, zorg dan dat deze strak zitten of compressievoering hebben, zodat je geen inkijk hebt.
- Sport-bh: yoga is in verhouding met andere sporten een low-impact activiteit, maar vrouwen dragen toch graag een sport-bh die lichte of medium ondersteuning biedt.
- Tops: kies een nauwsluitende top om te voorkomen dat je shirt voor je ogen hangt als je voorover buigt.
- Hoofdband: als je lang haar hebt, kun je een elastiekje gebruiken of een hoofdband dragen om te voorkomen dat je haar in je gezicht komt.
- Yogasokken en -handschoenen: de meeste mensen staan tijdens de les het liefst op blote voeten, maar sommigen dragen liever yogasokken met anti-slip om grip te houden. Als je geen mat bij de hand hebt, zijn sokken en handschoenen handig op een harde vloer. Hiermee heb je de grip van een yogamat zonder dat je veel hoeft mee te nemen.
3.Yogahanddoek
Als je aan hot yoga of power yoga doet, of een andere yogales volgt waarbij je gaat zweten, is een handdoek over je yogamat handig. Je handdoek absorbeert het zweet en voorkomt dat je uitglijdt of blessures oploopt tijdens je oefeningen. Kies een speciale yogahanddoek in plaats van een gewone strand- of badhanddoek. De meeste yogahanddoeken zijn namelijk gemaakt van microvezels voor meer grip en voorkomen dat de mat opkruipt. Als je de mat vooraf besproeit met een beetje water, blijft je yogahanddoek aan de mat kleven.
4.Yogatas of draagriem
Als je steeds je mat mee moet nemen naar de studio, kun je dit het beste doen in een yogatas of met een draagriem. Een draagriem is goedkoper, maar een yogatas heeft extra vakken voor je telefoon en andere benodigdheden.
5.Yogablokken
Blokken zijn ideaal als je nog niet erg lenig bent, zodat je bepaalde houdingen makkelijker kunt uitvoeren. Bovendien kun je bepaalde houdingen intensiever maken om je lenigheid te trainen. Je kunt je handen bijvoorbeeld op yogablokken laten rusten als je bij een oefening niet tot de vloer kunt reiken. Of als je de blokken onder je voeten plaatst, moet je verder stretchen om tot de vloer te komen.
Kies voor de meeste stabiliteit een blok dat tenminste 10 cm breed is. En aangezien je voor bepaalde houdingen twee of drie blokken nodig hebt, kun je het beste een set kopen.
6.Yogadeken
Een yogadeken biedt extra demping tijdens zit- of ligoefeningen. Je kunt een speciale yogadeken kopen of een normale deken opvouwen. Daarnaast kun je een yogadeken ook gebruiken als demping voor je gewrichten, tijdens het optillen van je heupen terwijl je zit en voor extra comfort en warmte tijdens shavasana.
7.Yoga-elastiek
Een yoga-elastiek of -band heeft een verstelbare gespsluiting, zodat je verder moet rekken en je jouw lenigheid en houding verbetert. Een elastiek is bijvoorbeeld ideaal als je jouw lichaam voorover buigt terwijl je zit en je niet bij je voeten kunt komen. Je kunt het elastiek om je voeten doen en gebruiken om verder te kunnen stretchen. Een elastiek is ook handig bij het openen van je schouders als het niet lukt om je handen bij elkaar te brengen achter je rug. Ten slotte is een elastiek ook handig voor je stabiliteit en balans in bepaalde houdingen, zoals de boot.
8.Weerstandsbanden
Met een weerstandsband kun je oefeningen wat moeilijker maken, zodat je er het meeste uithaalt qua kracht en conditie. Onderzoek heeft aangetoond dat weerstandsbanden leiden tot dezelfde verbeteringen als gewone gewichten en ze eenvoudiger te gebruiken zijn tijdens yogaoefeningen dan dumbbells. Je kunt bijvoorbeeld een weerstandsband gebruiken bij de tafelhouding om achteruit te schoppen en je bilspieren te trainen.
9.Yogakussen
Een yogakussen biedt meer ondersteuning dan een yogadeken en is met name handig tijdens therapeutische yogalessen of zwangerschapsyoga. Probeer een rond en een plat yogakussen uit om te zien wat het beste bij je past of koop ze allebei. Je kunt op een yogakussen steunen tijdens de kindhouding of ter ondersteuning tijdens een backbend of een twist achterover. Als je niet vaak een yogakussen nodig hebt, kan een normaal kussen ook werken.
10.Yogawiel
Yogawielen bieden meer ondersteuning voor beginners, maar je kunt een wiel ook gebruiken voor meer uitdaging tijdens je yogalessen. Wielen zijn doorgaans zo'n 10 cm breed met een diameter van 25 cm. Als beginner kun je een wiel gebruiken ter ondersteuning van je rug, nek en hoofd tijdens de vishouding. Als je al wat meer ervaring hebt, kun je met een wiel tijdens de kraaihouding of een plank je balans beter trainen. Je kunt een yogawiel ook gebruiken voor innovatieve oefeningen, zoals een rollende lunge of een rollende brug.
De juiste sfeer creëren
Als je thuis yoga doet, moet je een sfeer creëren waarin je jezelf kunt ontspannen en lichaam en geest met elkaar kunt verbinden. Je kunt spelen met de temperatuur in de ruimte, planten of objecten plaatsen ter inspiratie of gebruikmaken van een diffuser met etherische oliën voor een rustgevende geur. Als je vaker oefent, kun je een speciale ruimte in je huis inrichten waarin je tot rust komt.
Veelgestelde vragen over yogamaterialen
Heb ik speciale materialen nodig voor yoga?
Je kunt thuis of in een studio aan de slag met yogaoefeningen. Het enige wat je nodig hebt is een goede yogamat en de juiste kleding. Draag nauwsluitende kleding die met je mee beweegt en koop een antislipmat. Als je een beginner bent, kunnen yogablokken, een yogaband of andere yogagear handig zijn tijdens het leren van de verschillende houdingen.
Hoe moet ik een yogamat onderhouden?
Maak je yogamat tenminste een keer per maand schoon. Als je in een yogastudio of sportschool een mat deelt, veeg hem dan na elk gebruik af. Als je een mat van pvc hebt, kun je beide zijden met een klein beetje zeep en een warm, vochtig doekje schoonmaken. Als je een mat van natuurrubber hebt, gebruik dan geen zeep. Dit kan het materiaal namelijk aantasten. Gebruik in plaats daarvan een beetje azijn, desinfecterend alcohol, tea tree-olie of een speciale reiniger voor yogamatten. Spoel je mat niet af met een sproeier en dompel de mat niet onder in water. Laat je mat niet in de zon liggen.
Hoe vaak moet ik een yogamat vervangen?
De vuistregel is om je yogamat om de zes maanden of een jaar te vervangen. Dit hangt af van hoe stevig de mat is en hoe vaak je hem gebruikt. Je weet dat het tijd is om je mat te vervangen als:
- de mat ruikt, zelfs nadat je hem hebt schoongemaakt
- de mat op bepaalde plekken dunner wordt
- de mat begint te schilferen of te scheuren of andere tekenen van slijtage vertoont
- de mat geen grip meer biedt of glad is
Als je een oude mat gebruikt, heb je meer kans op blessures. Vervang je mat daarom regelmatig.
Welke mat is het meest geschikt voor herstelyoga?
Als je pijn wilt verminderen of herstelt van een blessure, is een dikkere yogamat beter. Kies een mat die ongeveer 6,3 mm dik is en past bij je lengte. Ook kun je een yogadeken, blok of kussen gebruiken voor extra demping en ondersteuning.