Hoe doe je een power clean: vier stappen voor beginners

De power clean, een oefening waarbij de atleet een belaste barbell van de grond naar zijn schouders tilt, lijkt misschien een naadloze, continue beweging. Maar met die heffing gaat een enorme hoeveelheid kleine, impactvolle spiersamentrekkingen en -bewegingen gepaard. Atleten trainen maanden, soms zelfs jaren, om hem goed uit te voeren, omdat de power clean een basisoefening is voor de clean and jerk, een officiële beweging in olympische gewichthefwedstrijden, zegt Megan Daley, een CrossFit Level 1-trainer.

Volgens Daley bieden power cleans een schat aan voordelen, ook als je als atleet niet aan wedstrijden deelneemt. "[De power clean] traint je krachtontwikkeling, wat ongelooflijk belangrijk is voor alles waarbij we snel moeten bewegen", zegt ze. "Dat kan verticaal springen en explosiviteit betekenen voor een atleet, maar ook snel van de bank kunnen komen of rondrennen met je kinderen."

Krachtontwikkeling, of krachttraining, is een soort training waarbij explosieve bewegingen worden gebruikt om spierkracht op te bouwen en snelheid, behendigheid en een soepele beweging te verbeteren. Een onderzoek uit 2008 in het Journal of Strength and Conditioning toonde aan dat het opnemen van power cleans in een krachttrainingsroutine je spronghoogte, sprintsnelheid en andere explosieve bewegingen kan verbeteren. De meest opvallende verbeteringen werden geconstateerd na 14 tot 15 weken opeenvolgende training.

Leer hieronder hoe je een power clean doet, hoe de spieren bewegen en wat volgens Daley de voordelen zijn van het toevoegen van de oefening aan je krachtroutine.