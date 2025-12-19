Kettlebell swings: wat zijn het en welke spieren train je ermee

De American Council of Exercise heeft onderzoek gedaan naar de effecten van 2 kettlebelltrainingen per week gedurende 8 weken. De onderzoekers constateerden niet alleen een aanzienlijke toename in kracht bij de proefpersonen, maar ook duidelijke verbeteringen in aerobe capaciteit en dynamisch evenwicht en een sterkere core.

"Kettlebell swings gebruiken veel grote spiergroepen en ze worden explosief uitgevoerd, dus ze verhogen je hartslag heel snel", zegt Forest Vance, Russian Kettlebell Challenge Level II.

De explosieve heup-extensiebeweging maakt kettlebell swings ook effectief voor het verbeteren van spring- en hardloopkracht. "Heupstrekking is de basis van veel van die atletische bewegingen", zegt Vance.