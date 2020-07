De wetenschappelijk bewezen manier om je stijve onderrug of hamstrings los te maken

De doeltreffendheid van deze hersteltool is echter lastig te meten. Er bestaat maar weinig wetenschappelijk bewijs voor hoe je een foamroller precies moet gebruiken om er het meeste voordeel uit te halen (de grote variëteit in maten en dichtheden maakt het alleen maar lastiger). Maar een recent onderzoek onder leiding van Porcari heeft aangetoond dat het in ieder geval enig voordeel heeft. Dit is met name het geval als je last hebt van een gespannen onderrug of stijve hamstrings, de spieren die lopen tussen je heupen en de achterkant van je knieën, aan de achterkant van je dijen. Beide kunnen veroorzaakt worden door veel zitten of juist te hard trainen in de sportschool.(Jij valt waarschijnlijk in minimaal één van deze categorieën?)



Tijdens het zes weken durende onderzoek gebruikten 20 mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers gedurende 15 minuten en drie keer per week een geribbelde foamroller van 14 bij 33 cm. Ze rolden hun onderrug, billen, quadriceps, IT-banden, hamstrings en kuiten elk gedurende 20 minuten, en herhaalden die reeks driemaal gedurende 60 seconden voor elk lichaamsdeel.



Na zes weken konden de vrijwilligers 5 cm verder rekken in een zitten-en-rekkentest (yup, zoals je ook bij je gymlessen deed) dan dat ze eerst konden. "We zagen een significante verbetering in de flexibiliteit van de onderrug en hamstrings", vertelt Porcari.



Je hamstrings gebruik je om je heupen te strekken en je knieën te buigen en ze helpen je core en bekken te stabiliseren. Als je hamstrings gespannen zijn, trekken ze samen en worden ze korter, waardoor een kettingreactie van ongemak of pijn ontstaat. "Gespannen hamstrings trekken je bekken omlaag in de rug, waardoor extra belasting op je onderrugspieren komt te liggen en je een zere onderrug krijgt", legt Porcari uit. Wil je hardlopen, squatten of zelfs maar een boodschappentas optillen met die spanning in je onderrug? Dat dacht ik al.