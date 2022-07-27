Alles wat je moet weten over de beste yogamat van Nike

Alles wat je wilt weten over de beste Nike yogamat
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Rol deze lichte, anti-slipmat uit voor je yogales of work-out thuis.
Eén van de voordelen van yoga is dat je het overal ter wereld kunt beoefenen en maar erg weinig materialen nodig hebt. Vind gewoon een rustige, stille plek, rol je mat uit en je kunt beginnen.
Om optimaal van je sessie te genieten, heb je een yogamat nodig die je bij alle facetten van je training ondersteunt. De beste yogamat biedt ruim voldoende grip en is licht genoeg om comfortabel naar de studio of op reis mee te nemen.
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De beste Nike yogamat: Nike Mastery
De Nike Mastery yogamat is bedoeld als ondersteunende ondergrond voor yogalessen op allerlei plekken — thuis, in het park of in de studio. De mat is 5 mm dik en gemaakt van natuurrubber die een slipvaste ondergrond met grip biedt.
Hij heeft ook een anti-geurconstructie om de frisse geur te behouden. (Opmerking: bekijk altijd de verzorgingsinstructies, voordat je een yogamat schoonmaakt. Je kunt het beste alleen de vlekken op de yogamat schoonmaken.)
Dankzij de lichte contructie van 1,5 kilo is de mat gemakkelijk te dragen. En als je hem uitrolt, is hij 68 x 200 cm.
Elke Nike Mastery mat is gemaakt van minstens 20% gerecycled materiaal en het is een mix van thermoplastisch polyurethaan (TPU) en natuurlijk steenrubber (lees meer over materialen die veel voor yogamatten gebruikt worden hieronder). Het TPE materiaal zorgt voor minder nare geurtjes en haalt wat grammetjes van het gewicht af, terwijl het natuurlijke rubber koel aanvoelt onder je handen en extra grip toevoegt.
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Veelgestelde vragen
Wat is de beste dikte voor een yogamat?
Yogamatten zijn meestal tussen de 2 en 6 millimeter dik.
- Dunne matten (2 tot 3 millimeter) bieden kort contact met de grond, wat de stabiliteit tijdens balansoefeningen bevordert. Maar dunne matten bieden niet heel veel demping.
- Dikke matten (6 millimeters of meer) bieden een ruime hoeveelheid demping, waardoor ze heel geschikt zijn voor liggende en zittende poses waarvoor niet veel balans nodig is of voor mensen die extra demping bij de gewrichten nodig hebben.
- Gemiddelde dikte (4 tot 5 millimeter dik) is voor veel beoefenaars geschikt, omdat het een combinatie van demping en stabiliteit biedt.
Wat zijn de beste materialen voor een yogamat?
De Nike Mastery yogamat bevat 80% thermoplastisch polyesthuraan en 20% rubber en het design bestaat voor minstens 20% uit gerecyclede materialen.
De verschillende materialen waaruit yogamatten bestaan, voelen allemaal anders aan en ze kunnen de prestaties en stevigheid van de mat beïnvloeden.
- PVC: dit plakkerige plastic wordt veel voor yogamatten gebruikt, omdat het elastisch en stevig is. PVC bestaat echter uit ftalaten, die bekend staan om de schadelijke effecten die ze hebben op de menselijke gezondheid en het milieu.
- Natuurrubber: dit alternatief voor synthetische yogamatten biedt grip en een zachte maar toch stabiele ondergrond. Alleen kunnen volledig natuurrubberen yogamatten erg zwaar zijn.
- TPE: dit synthetische rubber is samengesteld uit polymeren. Yogamatten van TPE zijn meestal makkelijk schoon te houden en bestand tegen bacteriën en ze kunnen worden gerecycled.
Wat is de beste manier om een yogamat schoon te maken?
Dit is de beste manier om een yogamat schoon te maken: meng een paar druppels milde zeep (zoals natuurlijk afwasmiddel) in een sprayflacon met warm water. Verdun de zeep altijd met water. Bespray de mat en neem hem daarna af met een microvezeldoekje.
Tekst: Hannah Singleton