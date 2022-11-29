Tips om modderige schoenen te reinigen

Maak je schoenen schoon in zes simpele stappen
Productonderhoud
Nadat je buiten bent geweest, kunnen je schoenen flink onder de modder zitten. Dit is hoe je ze weer schoon krijgt.
Voorraden
- Milde zeep of vloeibaar wasmiddel
- Zuiveringszout
- Water
- Witte azijn
- Leercrème of waterproof spray (optioneel)
Benodigdheden
- Zachte borstel of tandenborstel
- Zachte doek
- Waszakje
Of je nu tijdens het wandelen door een modderig stuk bent gelopen of per ongeluk in een plas bent gestapt; als je de modder weer van je schoenen haalt, blijven ze in goede staat om nog lang van outdooravonturen te kunnen blijven genieten.
Dit is hoe je modderige hardloopschoenen of wandelschoenen weer schoon krijgt.
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Zo maak je modderige hardloopschoenen schoon
Laat je hardloopschoenen eerst helemaal opdrogen. Als je net terugkomt van een run, hike of modderige wandeling, laat je schoenen dan eerst de rest van de dag staan of totdat ze helemaal zijn opgedroogd. Wanneer ze droog zijn, kun je ze gaan schoonmaken.
1.Verwijder los vuil
Veeg zoveel mogelijk los vuil weg met een tandenborstel of borstel met zachte haartjes. Doe dit buiten of leg er een krant onder om het vuil op te vangen.
Je mag best druk uitoefenen op de zool van de schoen, maar behandel het bovenwerk voorzichtig.
2.Hardnekkig vuil verwijderen
Maak een dikke pasta van drie delen zuiveringszout en één deel water en gebruik de borstel uit stap 1 voor het schoonmaken van de zolen.
Oefen flink wat druk uit op alle groeven van de zool. Als je met de borstel niet al het vuil weg krijgt, wees dan creatief en zoek iets anders kleins dat tussen de groeven past.
3.Het bovenwerk schoonmaken
Maak een sopje met een milde zeep of vloeibaar wasmiddel dat je aanlengt met water. Maak voorzichtig het bovenwerk van de schoenen schoon met het sopje en spoel grondig af met water.
Let op: wanneer je afwasmiddel gebruikt, leng het dan aan met veel water. Het gebruik van een hoge concentratie afwasmiddel kan op bepaalde materialen verkleuringen veroorzaken of de natuurlijke oliën aan het materiaal onttrekken (zie tips hieronder voor het schoonmaken van leer en suède). Het is altijd slim om eerst een klein stukje van de schoen te testen om zeker te weten dat de zeep het materiaal niet aantast.
4.De veters wassen
Er zijn twee manieren om schoenveters schoon te maken. De eerste: haal de veters uit de schoen en was ze met de hand in het milde afwassopje. Wrijf met je vingers over de veters, spoel af en dep droog met een doek.
De andere optie is om de veters in een waszakje te stoppen en ze mee te wassen in de wasmachine. Gebruik een koud wasprogramma en droog op lage temperatuur zodat het plastic aan de uiteinden niet smelt. Het waszakje voorkomt dat ze in de knoop komen te zitten tijdens het wasprogramma.
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5.Inlegzolen apart schoonmaken
Als je hardloopschoenen uitneembare inlegzolen hebben, haal ze dan uit de schoen en maak ze apart schoon. Gebruik dezelfde borstel en hetzelfde zeepsop dat je voor de rest van de schoenen hebt gebruikt. Spoel ze daarna goed af onder stromend water.
Laat ze een paar uur drogen voordat je ze terugdoet in de schoen, en stop ze niet in de wasdroger.
6.Aan de lucht laten drogen
Houd de schoenen, veters en inlegzolen apart van elkaar, zodat alles sneller kan drogen. De meeste schoenen hebben minimaal acht uur nodig om helemaal te drogen. Zodra alles droog is, kun je de veters weer vastmaken en de zolen erin doen.
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Tips om modderige, leren schoenen schoon te maken
1.Verwijder los vuil
Wacht tot de modder op de schoenen helemaal opgedroogd is. Veeg zoveel mogelijk los vuil weg met een zachte borstel of doek.
2.Vlekken verwijderen
Je mag leren schoenen niet onderdompelen in water. In plaats daarvan zul je vlekken met de hand moeten verwijderen. Leng een deel azijn aan met een deel water, en gebruik een zachte doek om de vlekken hiermee weg te poetsen. Gebruik vervolgens een schone doek met schoon water om de schoen na te wrijven.
Wacht in het geval van suède tot de modder volledig is opgedroogd voordat je gaat schoonmaken. Gebruik een suèdeborstel of schone doek om opgedroogd vuil te verwijderen. Dip de hoek van de doek in wat azijn of ontsmettingsalcohol en wrijf dit over de vlek, zonder de schoen te doordrenken. Laat het suède vervolgens drogen.
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3.De veters wassen
Afhankelijk van het materiaal van de veters kun je ze volgens bovenstaande instructies wassen; met de hand in een mild sopje van afwasmiddel of wasmiddel, aangelengd met veel water, of in de wasmachine op een koud programma in een waszakje.
Als de veters echter van leer zijn, mag je ze niet in de wasmachine stoppen of in water onderdompelen. Verwijder het vuil met een kleine borstel of doek. Veeg met een natte, warme doek over de veters om vlekken te verwijderen. Laat vervolgens aan de lucht drogen.
4.Poetsen en beschermen
Wanneer je schoenen weer schoon en droog zijn, kun je een beschermlaag aanbrengen, zoals leercrème of een waterproof spray speciaal voor leer of suède. Hierdoor zijn je schoenen in de toekomst ook weer makkelijker schoon te maken.
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Tekst: Lesly Gregory