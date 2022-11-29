Tips om modderige schoenen te reinigen

Of je nu tijdens het wandelen door een modderig stuk bent gelopen of per ongeluk in een plas bent gestapt; als je de modder weer van je schoenen haalt, blijven ze in goede staat om nog lang van outdooravonturen te kunnen blijven genieten.

Dit is hoe je modderige hardloopschoenen of wandelschoenen weer schoon krijgt.

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