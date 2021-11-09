Tips om vouwen en kreukels uit schoenen te krijgen

Dat is verreweg de populairste manier om een vouw of kreukel uit een schoen te krijgen, maar ook de gevaarlijkste. Er zijn twee belangrijke dingen die je moet doen als je een strijkijzer wilt gebruiken:

Vul de schoen ergens mee op zodat hij zijn vorm van hiel tot neus behoudt. Hoe voller je de schoen vult, hoe makkelijker je de kreukel kunt verwijderen. Oud papier, zoals een krant, werkt het beste, maar je kunt ook karton of zelfs sokken gebruiken. Zorg altijd voor een laag tussen het strijkijzer en de schoen. Als je een heet strijkijzer recht op je schoen zet, kun je die onherstelbaar beschadigen. Zorg dat je je schoenen niet verbrandt!

Ga als volgt te werk met een strijkijzer:

Maak een doek vochtig, bijvoorbeeld een theedoek.

Leg de doek rechtstreeks op de vouw (je mag de doek dubbelvouwen).

Zet je strijkijzer op de laagste stand.

Strijk over de doek heen en neem ongeveer elke 10 seconden een pauze.

Controleer de vouw regelmatig tijdens het strijken om te voorkomen dat je de schoen beschadigt.

Stop met strijken als de vouw eruit is, maar haal de vulling pas uit de schoen wanneer deze is afgekoeld.

Je kunt een vouw met een strijkijzer verwijderen met behulp van warmte en vocht. Deze combinatie maakt het materiaal waarvan de schoen is gemaakt zachter, waardoor het opgerekt kan worden en de vouw verdwijnt. De doek voorkomt dat de warmte van het strijkijzer schroeiplekken op de schoen achterlaat.

Deze methode werkt het best bij leren schoenen. Je kunt deze methode ook toepassen bij suède schoenen, maar zorg er dan voor dat je de theedoek zo goed mogelijk uitwringt. Water en suède is geen ideale combinatie.