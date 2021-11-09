Tips om vouwen en kreukels uit schoenen te krijgen

Zo krijg je vouwen en kreukels uit schoenen
Productonderhoud
Als je schoenen draagt, komen er vouwen in. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat je je daar niet bij neer hoeft te leggen. Je kunt ze er weer uithalen.
Voorraden
- Oude kranten
- Schoensmeer of conditioner
Benodigdheden
- Strijkijzer
- Doek
- Föhn
- Schoenspanner
- Magnetronbestendige schaal
Een paar splinternieuwe schoenen blijft iets bijzonders. Maar die net-uit-de-doos look vasthouden — brandschoon, geen krassen, geen vouwen — is een hele klus.
Je wilt ze dragen! En als je je schoenen draagt, zullen er uiteindelijk kreukels en vouwen in komen. Het goede nieuws is dat je je daar niet bij neer hoeft te leggen. Met de volgende hacks krijg je vouwen en kreukels weer uit je sneakers.
Zo verwijder je een kreukel uit je schoen met warmte
1.Gebruik een strijkijzer
Dat is verreweg de populairste manier om een vouw of kreukel uit een schoen te krijgen, maar ook de gevaarlijkste. Er zijn twee belangrijke dingen die je moet doen als je een strijkijzer wilt gebruiken:
- Vul de schoen ergens mee op zodat hij zijn vorm van hiel tot neus behoudt. Hoe voller je de schoen vult, hoe makkelijker je de kreukel kunt verwijderen. Oud papier, zoals een krant, werkt het beste, maar je kunt ook karton of zelfs sokken gebruiken.
- Zorg altijd voor een laag tussen het strijkijzer en de schoen. Als je een heet strijkijzer recht op je schoen zet, kun je die onherstelbaar beschadigen. Zorg dat je je schoenen niet verbrandt!
Ga als volgt te werk met een strijkijzer:
- Maak een doek vochtig, bijvoorbeeld een theedoek.
- Leg de doek rechtstreeks op de vouw (je mag de doek dubbelvouwen).
- Zet je strijkijzer op de laagste stand.
- Strijk over de doek heen en neem ongeveer elke 10 seconden een pauze.
- Controleer de vouw regelmatig tijdens het strijken om te voorkomen dat je de schoen beschadigt.
- Stop met strijken als de vouw eruit is, maar haal de vulling pas uit de schoen wanneer deze is afgekoeld.
Je kunt een vouw met een strijkijzer verwijderen met behulp van warmte en vocht. Deze combinatie maakt het materiaal waarvan de schoen is gemaakt zachter, waardoor het opgerekt kan worden en de vouw verdwijnt. De doek voorkomt dat de warmte van het strijkijzer schroeiplekken op de schoen achterlaat.
Deze methode werkt het best bij leren schoenen. Je kunt deze methode ook toepassen bij suède schoenen, maar zorg er dan voor dat je de theedoek zo goed mogelijk uitwringt. Water en suède is geen ideale combinatie.
2.Stoom je schoenen
Deze strategie werkt het beste bij leren schoenen. Je hebt alleen een doek – bijvoorbeeld een theedoek – en een magnetron nodig.
- Maak de theedoek nat en wring hem uit, zodat hij niet drijfnat maar vochtig is.
- Leg de theedoek in een hittebestendige schaal, bijvoorbeeld een glazen ovenschaal.
- Verwarm de schaal met de doek 30 seconden in de magnetron.
- Wrijf met de warme, vochtige doek over de vouw om het leer te verwarmen.
- Doe een schoenspanner in de schoen om de schoen in vorm te houden tijdens het afkoelen.
Je moet de doek misschien een paar keer opwarmen voordat je tevreden bent met het resultaat.
3.Föhn de kreukels eruit
Als je geen strijkijzer hebt, kun je ook een föhn gebruiken. Vooral bij leren schoenen werkt dit vaak net zo goed. Om de schoen tijdens het föhnen in vorm te houden, kun je het beste cederhouten schoenspanners gebruiken. Deze worden niet warm in de schoen.
Ga als volgt te werk met een föhn:
- Zet de föhn op de laagste stand.
- Hou de föhn 20-25 cm van de schoen.
- Beweeg de föhn een paar keer over de schoen en zet de schoen dan neer.
- Gebruik je vinger om het warme leer tegen de schoenspanner aan te wrijven.
- Herhaal dit totdat de vouw is verdwenen.
Het is belangrijk om de schoenspanner in de schoen te laten zitten totdat deze is afgekoeld.
Omdat je de warmte rechtstreeks op de schoen toepast, is het een goed idee om na dit proces schoensmeer of een conditioner aan te brengen. Hitte kan ervoor zorgen dat leer uitdroogt. Door een conditioner te gebruiken weet je zeker dat je sneakers er weer op hun best uitzien nu de vouw of kreukel uit je schoen is.
Zo haal je een vouw uit je schoen zonder warmte te gebruiken
Ook zonder warmte kun je vouwen en kreukels uit je schoenen krijgen. Warmte kan je schoen beschadigen als je niet voorzichtig bent, en kan wat te drastisch zijn voor schoenen die niet van leer zijn gemaakt. Daarom wil je soms misschien liever een andere methode proberen om een vouw of kreukel te verwijderen. Dit zijn wat opties waar je geen warmte voor nodig hebt.
1.Gebruik conditioner
Voor leren sneakers kun je in plaats van warmte een speciale conditioner of olie gebruiken om vouwen en kreukels uit je schoenen te krijgen. Test het product wel eerst op een klein, onopvallend plekje op je schoen. Zo weet je zeker dat de schoen niet verkleurt. Je moet de hele schoen poetsen/insmeren, zodat het hele oppervlak er hetzelfde uitziet.
Breng het product aan op de hele schoen en besteed wat extra tijd aan de vouw – masseer de olie/conditioner daar extra goed in. Als je klaar bent, kun je het beste een schoenspanner in je schoen doen terwijl je hem laat opdrogen.
2.Investeer in schoenspanners
Een supersimpele strategie om van een vouw af te komen, is door alleen een schoenspanner te gebruiken. Dat werkt misschien niet zo snel, maar een schoenspanner kan je schoen weer oprekken naar zijn oorspronkelijke vorm waardoor de vouw verdwijnt. Als je cederhouten schoenspanners gebruikt sla je bovendien twee vliegen in een klap, omdat deze ook nare geurtjes uit je schoenen verwijderen.
Populaire manieren om kreukels in sneakers te voorkomen
Koop nieuwe schoenen. Om even een open deur in te trappen: één manier om geen kreukels in je schoenen te krijgen, is nieuwe kopen!
Vind schoenen die passen. Zorg ervoor dat je schoenen goed passen. Er ontstaan eerder kreukels in schoenen die te groot zijn, omdat er extra ruimte is tussen de voet en de schoen.
Koop schoenen die gemaakt zijn van materialen van goede kwaliteit. De kwaliteit van schoenen is belangrijk. In schoenen die zijn gemaakt van materialen van minder goede kwaliteit, ontstaan sneller kreukels en vouwen.
Alle schoenen krijgen kreukels
Helaas krijgen alle schoenen, van sneakers tot boots, uiteindelijk kreukels. Dat komt doordat je er in beweegt als je ze draagt. Door de natuurlijke beweging van je voet buigt de schoen en daardoor ontstaat er in de loop van de tijd een vouw. Het zou heel oncomfortabel zijn als je schoen niet met je voet zou meebewegen.
Door de beweging wordt het materiaal van de schoen samengedrukt en kan er een lelijke vouw of rimpel ontstaan. Leren, canvas of suède schoenen — ze lopen allemaal hetzelfde risico. Het is dus niet erg, want kreuken in je schoen zijn heel normaal als je je Nike sneakers vaak genoeg draagt.
Zo hou je je schoenen als nieuw
Je schoenen regelmatig schoonmaken en vouwen aanpakken zodra je ze ziet, is de beste manier om de levensduur van je favoriete sneakers te verlengen. Op deze manier blijven je schoenen er ook langer als nieuw uitzien. We willen allemaal dat onze schoenen er zo lang mogelijk fris en gloednieuw uit blijven zien, vooral je favoriete paar – bijvoorbeeld je Jordans – waar iedereen altijd jaloers op is.