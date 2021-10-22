In zes eenvoudige stappen schoenen schoonmaken

Maak je schoenen in 6 eenvoudige stappen schoon
Productonderhoud
Als je je schoenen regelmatig schoonmaakt, blijven ze er goed uitzien (en fris ruiken). Op deze manier maak je je schoenen schoon zonder ze te beschadigen.
Voorraden
- Afwasmiddel
- Soda
- Schoonmaakspons (optioneel)
- Conditioner voor leer (optioneel)
- Witte azijn (optioneel)
Benodigdheden
- Schoenenborstel
- Tandenborstel
- Zachte schone doek
- Suèdeborstel (optioneel)
Als je wilt dat je schoenen er zo lang mogelijk als nieuw uit blijven zien, is het belangrijk ze regelmatig schoon te maken. Op het moment dat die nieuwe sneakers uit de doos komen, wil je ze buiten dragen — en daar worden ze blootgesteld aan viezigheid, modder, krassen en vlekken.
Om de uitstekende performance van een paar sneakers lang te behouden, is het belangrijk ze op de juiste manier te verzorgen en te onderhouden. Daar hoort schoonmaken ook bij. Zet een schoenenspanner in je schoenen of vul ze met opgerold krantenpapier voordat je aan de slag gaat, zodat ze hun vorm behouden tijdens het schoonmaken. Nu kun je beginnen.
Met deze tips maak je in een paar eenvoudige stappen alle sneakers schoon, waaronder lifestyle-, basketbal- en hardloopschoenen.
Zo maak je je schoenen stapsgewijs schoon
1.Gebruik een droge borstel
Verwijder loszittend vuil van de buitenzool, middenzool en het bovenwerk met behulp van een droge, zachte schoenenborstel. Heb je geen schoenenborstel? Geen probleem. Een schone tandenborstel is ook prima.
2.Maak een mild sopje
Meng warm water met een klein beetje mild wasmiddel of afwasmiddel.
Voor witte en lichtgekleurde schoenen kun je een effectieve schoonmaakpasta maken door gelijke delen soda met water te mengen.
Let op: wees voorzichtig met afwasmiddel en vul het zeepsopje aan met voldoende water. Voor bepaalde materialen kan een hoge concentratie zeepsop leiden tot verkleuring of afbraak van de natuurlijke oliën in het materiaal.
3.Was de veters met de hand
Verwijder de veters en maak ze nat met een beetje sop. Masseer de veters tussen je vingers, spoel ze uit en dep ze droog met een zachte doek.
(Gerelateerd: Drie makkelijke manieren om je schoenveters schoon te maken)
4.Was de zolen
Doop een zachte schoonmaakborstel, tandenborstel of doek in het milde sopje dat je gemaakt hebt. Maak de buitenzool en middenzool goed schoon. Neem de tijd om elk deel van de zolen schoon te maken. Droog af met een zachte doek.
Let op: als je je inlegzolen moet wassen, haal je deze uit de schoenen en maak je ze met een sopje schoon. Laat ze goed drogen voordat je ze terugplaatst in de schoenen.
5.Was en dep het bovenwerk
Gebruik het milde sopje en een zachte borstel, tandenborstel of vochtige doek om het bovenwerk schoon te maken. Borstel voorzichtig om het materiaal niet te beschadigen.
Zodra je tevreden bent met hoe je schoenen eruitzien, pak je een microvezeldoek of een zachte doek en dep je de schoenen om zoveel mogelijk sop en vuil op te nemen. Herhaal indien nodig. Veeg de schoenen niet droog, omdat dit het materiaal kan beschadigen of resterend vuil verder kan verspreiden.
6.Laat aan de lucht drogen
Laat je sneakers op kamertemperatuur aan de lucht drogen. Laat je schoenen altijd volledig drogen voordat je ze voor je volgende work-out of activiteit draagt. De meeste schoenen hebben minstens acht uur nodig om volledig te drogen.
Aandachtspunten voor specifieke materialen
Door deze basisstappen voor het schoonmaken te volgen, zien je sneakers er weer schoon uit, maar sommige materialen en stoffen hebben nog wat extra zorg nodig. Dit moet je weten over het gebruik van reinigingsmiddelen voor verschillende soorten schoenen.
- Zo maak je leren schoenen schoon
Er komen heel eenvoudig vlekken op leren schoenen, dus maak deze regelmatig schoon. Naast een droge borstel en een mild sopje, kun je ook een schoonmaakspons of een conditioner voor leer gebruiken om vlekken te verwijderen. Schrob de schoenen niet te hard, omdat dit het leer kan beschadigen.
- Zo maak je suède schoenen schoon
Suède staat erom bekend dat het moeilijk schoon te krijgen is. Als je watervlekken, vegen, vuil of vlekken ziet, is het waarschijnlijk tijd om je suède schoenen eens goed schoon te maken. Gebruik deze tips en speciale hulpmiddelen om de klus te klaren.
Gebruik een suèdeborstel of handdoek om vuil van het oppervlak te vegen, waarbij je in dezelfde richting werkt als het materiaal (dus niet tegendraads).
Gebruik een suèdegum of een potloodgum om vlekken van het oppervlak van de schoen te verwijderen.
Gebruik voor hardnekkige vlekken een doek met een beetje witte azijn om het materiaal in wisselende richtingen te schrobben.
- Zo maak je schoenen van knit materiaal schoon
Nike Flyknit schoenen bieden flexibele ondersteuning en ventilatie in veel verschillende soorten schoenen. Om Nike Flyknit of andere mesh schoenen goed schoon te maken, maak je een mild sopje met water en zeep zonder chemicaliën. Gebruik geen bleekmiddel of andere bijtende reinigingsproducten, want deze beschadigen het materiaal.
Gebruik een schoenenborstel of schone tandenborstel en wrijf in dezelfde richting als de knit. Veeg de zeep eraf met een schone doek en herhaal dit indien nodig. Laat de schoenen aan de lucht drogen en niet in de droger, want de hitte daarvan kan de schoenen beschadigen.
Veelgestelde vragen over het schoonmaken van schoenen
Kan ik mijn schoenen in de wasmachine wassen?
Nike raadt het af om je schoenen in de wasmachine te wassen. Een grondige handwas is de beste manier om te voorkomen dat je schoenen per ongeluk beschadigd raken. Kwetsbare materialen kunnen in de wasmachine beschadigen en de warmte van de droger kan schoenen vervormen. Als er grote items zoals sneakers in de wasmachine zitten, kan ook de wasmachine beschadigd raken.
(Gerelateerd: Kun je sneakers in de wasmachine stoppen? De beste manier om je Nikes te wassen)
Hoe maak ik mijn inlegzolen schoon om vieze geurtjes te verminderen?
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om je inlegzolen schoon te maken. Verwijder de inlegzolen en volg dezelfde stappen als voor het schoonmaken van de buitenkant. Zorg ervoor dat de zolen goed droog zijn voordat je ze terugplaatst in de schoen. Als de geurtjes blijven, kun je de inlegzolen vervangen. Vervangende inlegzolen zijn bij veel sport- en schoenenwinkels verkrijgbaar.
Wat als mijn schoenen nog steeds vies zijn na het schoonmaken?
Als je schoenen nog steeds vies zijn na het volgen en herhalen van de schoonmaakstappen, is het misschien tijd voor een nieuw paar sneakers. Hardloopschoenen moeten bijvoorbeeld iedere 500-800 kilometer vervangen worden.
Hoe vaak moet ik mijn schoenen schoonmaken?
Je schoonmaakschema is afhankelijk van hoe vaak je je schoenen draagt en op welke plekken je komt. Probeer je schoenen elke twee weken schoon te maken of wanneer ze er vies uit beginnen te zien om ze in topconditie te houden. Regelmatig onderhoud kan de schoonmaaktijd helpen verminderen.