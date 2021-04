Wat is de link tussen slaap en stress?

Als je merkt dat je in de buurt van dat omslagpunt begint te komen, kun je dit advies gebruiken om de twee s-woorden in balans te houden.



01. Vermijd alcohol.



Drink je regelmatig een glas wijn of bier om te ontspannen voordat je gaat slapen? Volgens Martin zijn er veel mensen die op alcohol vertrouwen om aan stress te ontkomen, vooral 's avonds. Ze denken dat ze daardoor sneller in slaap vallen, maar drank doet eigenlijk het tegenovergestelde. "Alcohol houdt je voor de gek. Je voelt je in het begin ontspannen en slaperig, maar zo'n drie uur later ben je het aan het verwerken, waardoor je alerter wordt en je slaap kan worden verstoord," zegt ze. Sla dat slaapmutsje dus maar over en zet in plaats daarvan een kopje caffeïnevrije kruidenthee (bijvoorbeeld kamille). Dat wordt in sommige onderzoeken geadviseerd voor een betere slaap.





02. Vermijd afleidingen in de slaapkamer.



Zorg ervoor dat de kamer waarin je slaapt een rustige omgeving is waar je naartoe gaat voor rust en ontspanning. Het moet geen plek worden waar je actief bent, werkt, studeert, je rekeningen betaalt, het nieuws kijkt of ruzie maakt met je partner, aldus Martin. Hoe meer je de bron van je stress gescheiden houdt van je slaapomgeving, hoe beter je stress psychologisch achter je kunt laten voordat je naar bed gaat.





03. Kies een ontspanningsactiviteit.



Als je een routine ontwikkelt waar je kalm van wordt, met een of meerdere rustgevende activiteiten, kun je je beter ontspannen. Lezen (bij voorkeur een boek of tijdschrift, geen scherm) kan helpen je hersenen af te leiden van onrustige gedachten, aldus Martin. Ze voegt daaraan toe dat een dagboek bijhouden en je daarbij richten op de positieve momenten van je dag of op dingen waarvoor je dankbaar bent, kan helpen om negatieve gedachten te vervangen door optimistische. Meditatie kan, als je dat prettig vindt, helpen om tot rust te komen. Je kunt ook naar rustgevende muziek luisteren om je vlucht-of-vecht-reactie om te buigen naar een goede nacht. Naar muziek luisteren verlaagt namelijk het cortisongehalte en er komt dopamine vrij. Uit onderzoek blijkt dat je beter gaat slapen als je elke avond muziek luistert.





Maar uiteindelijk komt het hierop neer: slaap meer voor minder stress en voel je beter.