3 mentale veranderingen om een trainingsplateau te doorbreken

02. Passieve afleiding: voor work-outs die je goed kent maar nog steeds een uitdaging voor je zijn of voor work-outs waar je je doorheen moet slepen en waarbij je een stimulans nodig hebt.



Afleiding voor je hersenen, bijvoorbeeld in de vorm van muziek, kan je sessie aangenamer en efficiënter maken. De juiste muziek kan niet alleen je motivatie versterken dankzij de opzwepende teksten en het tempo, maar kan ook de hersensignalen versterken die je spieren activeren, zegt Marcelo Bigliassi, PhD, een assistent-professor psychofysiologie aan de Florida International University in Miami. Hij heeft dit ontdekt in een onderzoek dat zijn team heeft gepubliceerd in het tijdschrift 'Physiology & Behavior'. De reden? De naar buiten gerichte aandacht kan helpen je hersenen te beschermen tegen de nadelige invloeden van vermoeidheid.



Of je nu hardloopt, fietst, gewichtheft of HIIT's doet, de 'juiste' muziek is wat je zelf het beste vindt, zegt Bigliassi. Experimenteer met verschillende genres om te zien wat voor jou het beste werkt. Misschien denk je dat je een hiphoppersoon bent, maar ontdek je dat grunge uit de jaren 90 je pas echt op gang brengt. Hoe intenser je work-outs zijn, hoe beter je af bent met songs met motiverende teksten of woorden die je aan jouw kracht en overwicht doen denken, zegt Bigliassi, omdat dat je waarschijnlijk helpt meer energie in je work-outs te steken en je spieractiviteit te vergroten wanneer je die het meeste nodig hebt.



PS: als je aan iets anders wilt denken om de tijd sneller voorbij te laten gaan tijdens bijvoorbeeld een wandeling buiten of een sessie op een cardioapparaat, kan luisteren naar een audioboek of podcast ook goed helpen.





03. Actief loslaten: voor de echt hele zware trainingssessies die je steeds probeert nog beter te doen.



Fysiek uitputtende work-outs, zoals omhoog joggen over die zware trail, kunnen mentaal uitputtend zijn waardoor je gaat vertragen of zelfs helemaal stopt, zegt Waite. Daarom heb je soms totale afleiding nodig om je los te maken van het zware werk.



In een van zijn andere onderzoeken ontdekte Andersen dat mentale afleiding — in dit geval een rekenopdracht — vermoeidheid kon verdrijven tijdens een coreversterkende training gedaan door patiënten met rugpijn. Dat is maar één (zeer specifiek) voorbeeld van hoe het volledig laten opgaan van je hersenen in iets anders dan je work-out, de aandacht weghaalt van je lichaam zodat dat rustig zijn gang kan gaan zonder te luisteren naar dat stemmetje in je hoofd dat je het niet kunt.



Deze techniek om je los te maken werkt het beste bij challenges die je vaak genoeg gedaan hebt om te weten wat je te wachten staat. Anders loop je risico op blessures. Maar er is een andere reden: "Vooral wanneer je hetzelfde rondje of dezelfde training in dezelfde omgeving doet, weet je telkens wanneer je opkijkt precies waar de pijn de vorige keer begon", zegt Waite. "Je denkt 'Nu ben ik bezig met die steile helling' of 'Dit is echt zwaar terrein' of 'Hier loop ik in de brandende zon'." Die negatieve anticipatie kan fysiologische consequenties hebben. "Meestal span je je schouders aan, haal je minder diep adem en neemt je hartslag automatisch toe", zegt Waite. Met andere woorden, je verspilt energie voordat je het echt zwaar krijgt.



Dus wat is jouw volgende stap? Wanneer het je de volgende keer niet lukt een PR te boeken in een veilig gebied (dus niet langs de rand van de weg), kun je bellen met een familielid of vriend. Je luistert dan naar en praat over iets interessants of ingewikkelds. Of je doet een mentaal spelletje zoals tellen hoeveel mensen je onderweg ziet die iets blauws dragen of je babbelt tijdens het hardlopen met een maatje. "Dan wordt je aandacht van het ongemak afgeleid", zegt Waite, en vooral als je een positief gesprek hebt "is de kans groter dat je ontspannen en aandachtig blijft, diep ademhaalt en alle zuurstof in de lucht gebruikt in plaats van jezelf onbedoeld in te houden."



En het is hoe dan ook een goede reden om je vader te bellen.