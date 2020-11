De invloed van slaap op je immuunsysteem

01. Ga sporten.

Dr. Schneider zegt dat sporten de beste manier is om slaap van hoge kwaliteit te pakken, omdat het (a) het gemakkelijker kan maken om in slaap te vallen, helemaal wanneer je eerder op de dag sport, en (b) helpt de herstellende diepe slaap te stimuleren. Probeer wekelijks ten minste 150 minuten aerobische activiteit van gemiddelde intensiteit, en tweemaal per week krachttraining te doen. Dat is in lijn met de aanbevelingen van de American Heart Association. Maar wees niet te fanatiek, omdat uit bepaald onderzoek blijkt dat te veel trainen kan zorgen voor ontstekingen, waardoor je immuuncellen zich daar mee bezig moeten houden.



02. Drink zo weinig mogelijk alcohol.

Een slaapmutsje helpt je misschien sneller in slaap te vallen, maar zorgt voor slaap van minder goede kwaliteit later in de nacht. Onderzoek heeft aangetoond dat alcohol het hersenpatroon activeert dat past bij normaal rusten, en niet bij slaap. Dit zorgt ervoor dat je tot niet in die herstellende diepe slaap komt. Als je toch graag een drankje wilt (en je hebt de wettelijk toegestane leeftijd), hou het dan bij één drankje, het liefst een aantal uur voordat je naar bed gaat, en combineer het met eten zodat je lichaam de tijd heeft om de alcohol te verwerken en het effect wordt geminimaliseerd, zegt Dr. Schneider.



03. Voorkom duidelijke slaaponderbrekers.

Als je vaak of lang wakker bent gedurende de nacht, zorgt dat ervoor dat je niet in je meest herstellende slaap terechtkomt, zegt Dr. Schneider. Probeer twee tot drie uur voordat je gaat slapen, te stoppen met eten (en zelfs het drinken van water), zodat je niet wakker wordt van de activiteiten in je maag of blaas.



En uiteindelijk is slaap je beste vriend, of je nu gezond bent en zo wilt blijven, of misschien wat onder de leden hebt. In dat laatste geval, voel je je waarschijnlijk vermoeider dan anders. Dus doe jezelf een plezier en luister naar je lichaam, daar zit veel wijsheid.