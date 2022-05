Heeft een koude douche nemen na het sporten voordelen?

Als je hoopt dat je een onderdompeling in koud water (zoals een ijsbad) kunt vervangen door een koude douche, moeten we je teleurstellen – dat is namelijk niet hetzelfde. Mendez benadrukt dat de watertemperatuur tussen de twee methodes niet alleen heel anders is, maar dat een douche er ook niet voor zorgt dat het water je gehele lichaam tegelijkertijd raakt.

"Bij een koude douche wordt je lichaam nooit volledig in de kou ondergedompeld, waardoor het lastig is om dezelfde effecten te behalen die een koud bad biedt", zegt Mendez.

In een artikel uit 2017 in het Journal of Physiology werd opgemerkt dat een onderdompeling in koud water geen invloed heeft op de ontstekingsreactie van het lichaam na een work-out – en dat was niet het eerste onderzoek dat de effecten van onderdompeling in koud water weerlegde. Een onderzoek uit 2017 zette vraagtekens bij de validiteit van ijsbaden om de symptomen van verlate spierpijn (DOMS) te voorkomen.

"Op een heel essentieel niveau zorgt koud water voor vasoconstrictie, een vernauwing van de bloedvaten, terwijl warm water voor vasodilatatie zorgt, een verwijding van de bloedvaten", zegt Jow. "Hoewel er wordt gedacht dat ijs na een blessure of training het herstel bevordert, kan het tegendeel waar zijn. In onderzoek dat zich richt op het effect op spieren, gewrichten en zenuwen, zijn er verschillende theorieën, [waaronder dat] het direct toepassen van warmte na een training de schade aan en afbraak van cellen kan verergeren."

Sten Stray-Gundersen, prestatiecoach en trainingsfysiotherapeut bij ROI Physical Therapy and Sports Performance in Austin, Texas, zegt dat als je nog steeds onderdompeling in koud water in je trainingsroutine wilt opnemen, je dat beter niet direct na je work-out kunt doen. "Onderdompeling in koud water kan de eiwitsynthese van spieren belemmeren, dus als spiergroei een prioriteit is, kun je de koudestress het beste vóór de work-out of minimaal vier uur na de work-out toepassen", zegt hij.

Om het even in context te plaatsen: eiwitsynthese van spieren betekent dat het lichaam eiwitten aanmaakt om spieren te repareren die beschadigd zijn door conditie- of weerstandstraining. Dus koud water kan mogelijk voorkomen dat dat essentiële proces plaatsvindt, wat zowel je herstel als je atletische prestaties belemmert.

Als onderdompeling in koud water niet zoveel voordelen heeft als eerder werd aangenomen, is het dan oké om je ijsbad in te ruilen voor een koude douche? Hoewel het minder onprettig is, geven de onderzoeken op het gebied van koude douches ook gemengde resultaten.