Heeft een koude douche nemen na het sporten voordelen?

Een warme douche afronden met een abrupte stoot koud water wordt steeds populairder. Er wordt van gezegd dat het je haar gezonder maakt en je immuunsysteem een boost geeft — hoewel onderzoeken hebben aangetoond dat koude douches slechts milde positieve effecten hebben. Koudwatertherapie is niet nieuw. Wetenschappers merken op dat zelfs Thomas Jefferson voetbaden van koud water gebruikte om "in goede gezondheid te blijven". Maar helpt een koude douche je om sneller te herstellen na een work-out?

"De basistheorie van het koelen van het lichaam na een work-out is gebaseerd op het feit dat koud water de aanpassing van het lichaam aan trainingen en de mogelijkheid om op een hoog niveau te presteren kan faciliteren", zegt Veronica Jow, arts, oprichter en fysiotherapeut bij Avid Sports Medicine in San Francisco. "Er wordt gedacht dat het koelen van het lichaam spierpijn, spierschade, zwelling en ontstekingen vermindert." Maar niet al deze theorieën worden ondersteund door onderzoek. Vaak hangen deze mogelijke voordelen af van factoren zoals het soort lichaamsbeweging dat je deed en hoe vaak je een koude douche neemt.

Experts leggen uit of een koude douche na een work-out een positief effect kan hebben op je lichaam en geest.