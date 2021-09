Het belang van het kiezen van de juiste trailrunningschoenen

De offset van je schoen is het verschil tussen de basishoogte van de hak en de basishoogte van de teen of de voorvoet.Vaak heeft dit te maken met de hoeveelheid demping in de schoen.Schoenen met meer demping hebben vaak een grotere offset of verschil tussen hak en teen.

De offset van je trailrunningschoen moet min of meer overeenkomen met de offset van je gewone hardloopschoen.Waarom is dat belangrijk?Sommige trailrunningliefhebbers geven de voorkeur aan een klein of extra klein verschil, zodat ze zich meer verbonden voelen met de aarde.Deze minimalistische schoenen hebben vaak een offset van minder dan 4 millimeter en ze helpen je de grond te raken vanaf de middenvoet of voorvoet.

Aan de andere kant hebben veel schoenen voor op de weg een gemiddeld of groot verschil, om de kans te vergroten dat je de weg als eerste raakt met je hak.De ene schoen is niet per se beter dan de andere, maar te snel overschakelen van de ene naar de andere is een abrupte biomechanische verandering die ervoor kan zorgen dat je pijn en blessures krijgt.