Dé trainingstip voor elke hardloper
Coaching
Met deze tips heb je meer plezier tijdens je runs. Meer plezier betekent meer inzet voor een gezondere levensstijl.
Hoe krijg je het snelst een hekel aan je lievelingslied? Door het constant op repeat af te spelen. Datzelfde geldt voor hardlopen, zegt Chris Bennet, Global Head Coach van Nike Running.
"Wat is er nou leuk aan elke dag hetzelfde rondje van 5 kilometer lopen?", vraagt hij. "De enige 'overwinning' die je behaalt is dat je wederom een run hebt afgerond. Variatie in je runs, op elke mogelijke manier, is essentieel om de interesse in de sport niet te verliezen."
Volgens Derek Samuel, gediplomeerd fysiotherapeut en Nike Performance Council member, is variatie ook nodig om jezelf verder te ontwikkelen als hardloper. "Probeer eens kleinere passen te maken als je op zoek bent naar stimulans en kijk of dat beter voelt voor je lichaam", aldus Samuel. "Of probeer bij het afzetten minder hoog op te springen. De op- en neerwaartse beweging van je hoofd moet niet groter zijn dan 4 tot 6 centimeter." Deze aanpassingen kunnen een positief effect hebben op hoe je je lichamelijk voelt, waardoor je misschien wel vaker of langer zal gaan hardlopen.
Het beste van alles is dat variatie in je routine werkt als voeding voor spieren en geest, zegt dr. Brett Kirby, human performance scientist bij het Nike Sport Research Lab. "Als we elke dag hotdogs zouden eten, loopt ons lichaam alle andere gezonde voedingsstoffen die er zijn mis", zegt Kirby. "Wie op elk vlak een gezondere hardloper wil zijn, moet zijn lichaam met veel verschillende dingen voeden."
Een eenvoudige aanpassing
Probeer bij je volgende run eens iets nieuws.
Iets nieuws kan écht van alles zijn. "Je keuze is niet beperkt tot sneller lopen of langer doorgaan", aldus Bennett. "Je kunt een route in tegengestelde richting lopen, een trailrun doen, andere muziek opzetten."
Wat kleine veranderingen zo effectief maakt, is dat je het hardlopen er op een andere manier door ervaart, zegt Bennett. En daardoor wil je de volgende keer weer een run doen. En dan weer een. En weer een. En weer een.
"Je kunt een route in tegengestelde richting lopen, een trailrun doen, andere muziek opzetten."
Chris Bennett
Nike Running Global Head Coach
Meer tips om je vooruit te helpen
1. Hou bij wat je hebt gedaan.
Het is verstandig om wat variatie in je training aan te brengen voordat je begint te denken: 'Bah, alweer deze run?' Bennet raadt aan om het op te schrijven wanneer je iets nieuws probeert, zoals een hoger tempo, een nieuwe route of een langere afstand. Noteer wat je hebt gedaan en hoe het voelde. Als het na een tijdje makkelijk of repetitief begint te worden, probeer je weer iets nieuws.
2. Zoek nieuw terrein.
Kies een nieuwe route over trails, zand, gras of steen. "Die afwisseling maakt het niet alleen leuker, maar door op verschillende ondergronden te trainen, gebruik je ook weer andere spieren op andere manieren. Zo wordt je lichaam nog sterker", aldus Samuel.
3. Maak je niet zo druk om de statistieken.
Je hoeft je sporthorloge niet thuis te laten, maar probeer er niet obsessief mee bezig te zijn. Loop je meestal met muziek op, zet dan je lijst op shuffle, of probeer eens een heel andere lijst. Luister een album van begin tot eind of luister een keer helemaal geen muziek. "Zulke kleine aanpassingen kunnen een grote verandering voor je hardloopervaring betekenen", zegt Bennett. "En zo blijft hardlopen interessant."