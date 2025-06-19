De nieuwe standaard in ondersteuning, comfort en performance: dit is de Nike Structure 26 

Als je een schoen zoekt die ervoor zorgt dat je voet minder snel naar buiten kantelt, dan is de Nike Structure 26 een goede keuze. Of je nu dagelijks korte runs doet of je voorbereidt op langere afstanden, je krijgt de stabiliteit en demping die je nodig hebt om je te concentreren op dat waar je van houdt: hardlopen.

Dankzij de geavanceerde stabiliteitskenmerken en de middenzool van ReactX foam krijgen hardlopers het vertrouwen om op hun best te presteren.

"We willen hardlopers helpen die ondersteuning nodig hebben", zegt Ashley Campbell, Expert Product Line Manager bij Nike Running. "Bij de Structure draait het om consistentie en het opbouwen van vertrouwen. We willen energie en enthousiasme brengen in een segment dat van oudsher toch een beetje als saai en stug gezien wordt."