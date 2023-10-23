Online shoppen: een handleiding voor het plaatsen van je bestelling

Als schoenen bij ons terugkomen, kijken we altijd of we de levensduur ervan nog kunnen verlengen. Dit doen we als onderdeel van ons Move To Zero-initiatief waarmee we naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie streven om zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Als schoenen nog zo goed als nieuw zijn, kleine gebruikerssporen vertonen of kleine imperfecties hebben, worden ze met de hand schoongemaakt en opgeknapt. Daarna zetten we ze weer in de schappen zodat iemand een nieuw favoriet paar kan scoren tegen een gereduceerde prijs. Wanneer je een opgeknapt paar schoenen bij ons koopt, verleng je de levensduur van een kostbaar product, komen ze dus niet op de vuilnisbelt terecht en kun jij er langer van genieten.