Online shoppen: een handleiding voor het plaatsen van je bestelling

TIL JE BESTELLINGEN NAAR EEN HOGER NIVEAU
Move to Zero
Snelle handleiding voor het plaatsen van je bestellingen
Wist je dat retourzendingen impact kunnen hebben op het milieu? Door de eerste keer meteen de juiste producten te kiezen, bespaar je niet alleen tijd en moeite, maar heb je er ook gelijk plezier van.
Maak kennis met het product
Iets leuks gevonden? Klik op 'Bekijk productgegevens' op de productpagina voor meer informatie voordat je echt tot aankoop overgaat. Hier vind je alle info die je nodig hebt, van de materialen waarvan het gemaakt is tot wasvoorschriften en voordelen. Zo zie je snel of dit het juiste product voor je is voor je het bestelt.
Maatwijzers
De juiste maat is belangrijk als je op zoek bent naar nieuwe kleding. Iedereen heeft een andere lichaamsbouw. Hier geven we een paar tips over het vinden van de ideale pasvorm voor schoenen, kleding en meer.
Passende kleding
Als je naar de ideale pasvorm voor kleding zoekt, dan is het gedeelte 'Maat en pasvorm' een ideale plek om te beginnen. Daar vind je de lengte en maat van het model, om je een beter idee te geven of het product ook geschikt voor jou is. Bekijk de maattabel voor meer maatgegevens of vergelijk de maat met vergelijkbare kledingstukken die je al in je kast hebt hangen. Ga bij twijfel naar een Nike Store om de kleding te passen.
Wie de schoen past...
Als je nieuwe schoenen wilt kopen, controleer dan eerst de maat van je oude schoenen, of meet je voet en vergelijk de afmetingen met die op de maattabel. Ga naar een Nike Store om de schoenen uit te proberen en vraag een Store Athlete om advies.
Als het op retourneren aankomt
Ondanks dat het makkelijk is om een artikel te retourneren, is een bezoek aan de store eenvoudiger. Je krijgt hier direct ondersteuning bij het vinden van de juiste maat en pasvorm. Vind hieronder een Nike store om een van onze store athletes om advies te vragen.
Een tweede leven voor zo goed als nieuwe schoenen
Als schoenen bij ons terugkomen, kijken we altijd of we de levensduur ervan nog kunnen verlengen. Dit doen we als onderdeel van ons Move To Zero-initiatief waarmee we naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie streven om zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Als schoenen nog zo goed als nieuw zijn, kleine gebruikerssporen vertonen of kleine imperfecties hebben, worden ze met de hand schoongemaakt en opgeknapt. Daarna zetten we ze weer in de schappen zodat iemand een nieuw favoriet paar kan scoren tegen een gereduceerde prijs. Wanneer je een opgeknapt paar schoenen bij ons koopt, verleng je de levensduur van een kostbaar product, komen ze dus niet op de vuilnisbelt terecht en kun jij er langer van genieten.