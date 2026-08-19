Minstens 20% gerecycled materiaal

(2058)
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rugzak (32 liter)
Gerecyclede materialen
Nike Varsity Elite
Rugzak (32 liter)
€ 79,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
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Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
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Gerecyclede materialen
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
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Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 89,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
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Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
29% korting
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Braziliaans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
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Braziliaans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Frans elftal 2026 Match Thuis
Frans elftal 2026 Match Thuis Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
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Frans elftal 2026 Match Thuis
Nike Aero-FIT voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Court Vision Low Next Nature
Herenschoenen
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
+1
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm, Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm, Plus Size)
30% korting
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Nederlands elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor heren
€ 109,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
€ 109,99
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Gerecyclede materialen
Nike Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
€ 269,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT tanktop voor dames
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 29,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames
29% korting
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT tennistanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Victory
Dri-FIT tennistanktop voor dames
29% korting
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
30% korting
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
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Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
29% korting
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
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Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
30% korting
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
+2
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Uitverkocht
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
+1
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
30% korting
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
+1
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 84,99
Nike
Nike Trainingsshorts van 23 cm voor heren
Gerecyclede materialen
Nike
Trainingsshorts van 23 cm voor heren
29% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
29% korting
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
+3
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
€ 54,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
Bestseller
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
€ 42,99
Nike Form
Nike Form Veelzijdige niet-gevoerde herenshorts met Dri-FIT (23 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Form
Veelzijdige niet-gevoerde herenshorts met Dri-FIT (23 cm)
€ 42,99
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Ongestructureerde tennispet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Club
Ongestructureerde tennispet
€ 32,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT tanktop voor dames
30% korting
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
30% korting
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
+2
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptanktop voor dames
29% korting
Nike Swoosh
Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
+2
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh
Padded sport-bh met medium ondersteuning
30% korting
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT damestop met korte mouwen
+2
Bestseller
Nike One Classic
Dri-FIT damestop met korte mouwen
€ 34,99
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Uit
Kobe Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 84,99
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen voor kids (meerdere ondergronden)
€ 74,99
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Frans elftal 2026 Stadium Thuis Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
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Uitverkocht
Frans elftal 2026 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT voetbalshirt voor kids
€ 84,99
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
+1
Gerecyclede materialen
Nike Miler
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor heren
30% korting
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
+1
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopshorts met halfhoge taille en binnenbroekje voor dames (8 cm)
€ 79,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 damesshorts
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 damesshorts
29% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike V5 RNR
Herenschoenen
€ 84,99
Nike
Nike Trainingsshorts van 23 cm voor heren
Gerecyclede materialen
Nike
Trainingsshorts van 23 cm voor heren
29% korting
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift Breathe
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
29% korting
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Quest 6
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 79,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
+3
Bestseller
Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
€ 54,99
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
Gerecyclede materialen
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top voetbalschoen (meerdere ondergronden)
€ 94,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met halfhoge taille (8 cm)
€ 44,99
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
Bestseller
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT hardloopshirt zonder mouwen voor dames
€ 42,99
Nike Form
Nike Form Veelzijdige niet-gevoerde herenshorts met Dri-FIT (23 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Form
Veelzijdige niet-gevoerde herenshorts met Dri-FIT (23 cm)
€ 42,99
Nike Dri-FIT ADV Club
Nike Dri-FIT ADV Club Ongestructureerde tennispet
Gerecyclede materialen
Nike Dri-FIT ADV Club
Ongestructureerde tennispet
€ 32,99

Minstens 50% duurzame materialen - kleding

Deze producten bestaan voor minstens 50% uit biologisch katoen, gerecycled polyester of een mix van biologisch katoen en gerecycled polyester. Biologisch katoen wordt geteeld zonder synthetische chemicaliën en verbruikt minder water dan bij traditioneel geteeld katoen. Gerecycled polyester vermindert afval en verkleint onze ecologische voetafdruk.

Voor ons is het belangrijk wat er in onze producten zit, zodat jij je goed voelt om ze aan te trekken. We sluiten geen compromissen en volgen nauwlettend hoe elk materiaal wordt geteeld, geoogst en verwerkt voordat we het in onze producten gebruiken. We richten ons daarbij op de materialen die we het meest gebruiken, waaronder polyester en katoen. Door polyester te recyclen ontstaat er minder afval en wordt er ongeveer 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Bij biologisch katoen worden bovendien minder chemicaliën en minder water gebruikt dan bij traditioneel geteeld katoen. Zo houden jouw producten de kwaliteit en performance die je gewend bent, maar is de impact op het milieu kleiner.

Meer informatie over duurzaamheid bij Nike, inclusief hoe we eraan werken om producten op een verantwoorde manier te maken en de plekken te beschermen waar we wonen en spelen.