Nike atleet: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
Taekwondotopper Kimia Alizadeh gaat alle uitdagingen aan met haar hardnekkige wil om te winnen. Als sportheldin en vluchteling is ze een symbool van veerkracht, karakter en vastberadenheid.
Kimia Alizadeh
Sport: taekwondo
Land van herkomst: Iran
Nationaal team: Bulgarije
Geboortedatum: 10-07-1998
"Ik heb geen dromen, ik heb alleen maar doelen. Een droom is te groot, die is moeilijk te bereiken. Maar als je een doel hebt, een richting, voelt het dat dat bereikbaar is."
Kimia gelooft niet in dromen. "Een droom is te groot, ik heb alleen maar doelen. Een droom is te groot, die is moeilijk te bereiken. Maar als je een doel hebt, een richting, voelt het dat dat bereikbaar is." Ze gelooft in koste wat het kost met beide benen op de grond blijven staan. Zo wordt winnen werkelijkheid.
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