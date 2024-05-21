Tips om meisjes te laten sporten
Gids voor het coachen van meisjes
Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te sporten. Maar vandaag de dag stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Als onderdeel van Nike's samenwerking met communitypartners en experts om deze trend te keren, hebben we de Gids voor het coachen van meisjes gemaakt: een hulpmiddel om jonge atleten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.
Meisjes willen sporten. Ze willen bewegen, wedstrijden spelen, risico's nemen en ergens deel van uitmaken. Het gaat erom dat we meisjes het veld op of de sportschool in krijgen, zorgen dat ze de juiste gear hebben (zoals sport-bh's en haarelastiekjes) en dat ze gemotiveerd blijven.
Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te sporten. Toch stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Voor meisjes in stedelijke gemeenschappen en meisjes van kleur zijn de cijfers nog slechter.
Het goede nieuws is dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om meisjes te laten sporten en aan het sporten te houden. Meisjes hebben een paar belangrijke dingen nodig om sport als positief en waardevol te ervaren:
- De kans om deel uit te maken van een team, het tegen anderen op te nemen, vrienden te maken en een band op te bouwen met teamgenoten en de volwassenen om hen heen.
- Rolmodellen, zoals vrouwelijke coaches en mensen die respect hebben voor vrouwelijke atleten, zijn ook belangrijk. Meisjes met dit soort mensen om zich heen zijn meer geneigd om te blijven sporten naarmate ze ouder worden.
- Ten slotte moeten we, om ze aan het sporten te houden, een sportcultuur creëren waarin ook meisjes worden opgenomen en geprezen. Dit begint met de cultuur die we in onze teams creëren.
Nike werkt samen met communitypartners en experts om de trend dat meisjes stoppen met sporten te keren. De volwassenen om meisjes heen kunnen hieraan bijdragen door positieve ervaringen voor ze te creëren op het veld, op de baan en alle andere plekken waar meisjes sporten. Samen met experts hebben we deze gids gemaakt als een beginpunt voor iedereen. En als je op zoek bent naar meer tips, bekijk dan deze informatiebladen.
Op weg naar succes
- Inspireer meisjes om van sport te houden
Gebruik voorbeelden van vrouwelijke atleten en vrouwenteams om meisjes (en jongens) te inspireren. Laat meisjes ruimtes zelf vormgeven. Als je een kleedkamer hebt, zorg dan voor decoratie. Betrek meisjes bij het bedenken van teamnamen, spandoeken en al het andere waardoor ze zich onderdeel van het team voelen.
- Wees bedacht op vooroordelen
Meisjes krijgen met andere verwachtingen te maken dan jongens en soms staat ze dat in de weg. Vraag jezelf af: wordt ze net zoveel aangemoedigd als de jongens? Wordt ze gezien als kwetsbaar? Wordt haar gedrag anders bekeken? Vinden mensen haar 'bazig' terwijl een jongen simpelweg als 'aanvoerder' wordt gezien? Neem de tijd om na te denken over hoe je zorgt voor een gelijk speelveld. Aan het einde van elke oefening moet je jezelf afvragen of je iets anders zou verwachten van de meisjes vergeleken met de jongens.
- Betrek het hele gezin erbij
Of meisjes sporten is niet altijd hun eigen beslissing. Het is belangrijk om ouders en verzorgers erbij te betrekken en ze een actieve rol te laten spelen in de participatie van meisjes. Moedig ze aan om voor iedereen te juichen tijdens de training. Organiseer wedstrijden waaraan familieleden meedoen. Wanneer gezinsleden een actieve rol spelen, zijn ze meer geneigd meisjes te stimuleren om te blijven sporten.