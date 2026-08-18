Wintersneakers en winterschoenen

(15)
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Herenschoenen
Bestseller
Nike Air Max Plus 3
Herenschoenen
€ 189,99
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
€ 114,99
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Schoenen
Gerecyclede materialen
Nike Ava Rover
Schoenen
€ 139,99
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor dames (straat)
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor dames (straat)
€ 169,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
€ 129,99
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor heren (straat)
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen met reflecterende accenten voor heren (straat)
€ 169,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Kleuterschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Kleuterschoenen
€ 44,99
Jordan City
Jordan City Herenboots
Jordan City
Herenboots
30% korting
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Nike Zoom Vomero 5 Premium Herenschoenen
Nike Zoom Vomero 5 Premium
Herenschoenen
30% korting
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
30% korting
Jordan Spizike
Jordan Spizike kinderschoenen
Jordan Spizike
kinderschoenen
30% korting
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor heren
30% korting
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Waterdichte trailrunningschoenen voor dames
30% korting
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor dames (straat)
30% korting
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Wintersneakers en winterschoenen: de kou de baas

Geef je trainingen in koud weer een boost met de wintersneakers en winterschoenen van Nike. Of je nu op asfalt loopt of de atletiekbaan op gaat, in onze collectie winterschoenen vind je altijd een paar dat bij je past. Van stoere hardloopschoenen voor buiten tot flexibele designs voor winterse wandelingen, alle schoenen zijn gemaakt met de nieuwste technologie, hoogwaardige materialen en prestatiegerichte kenmerken die je als sporter nodig hebt.


Blijf beschermd tegen de elementen


Onze wintersneakers en winterschoenen geven al het comfort en de duurzaamheid die je van Nike mag verwachten – zoals padding en klittenbandsluitingen voor extra ondersteuning. Onze GORE-TEX waterbestendige technologie heeft een voering om je voeten warm en droog te houden, hoe hard het ook regent. Buitenzolen van streeploos rubber geven grip, terwijl gestikte overlays voor extra stijl zorgen. De perforaties op de teen zorgen voor een maximale luchtstroom, zodat je comfortabel blijft tijdens je work-outs. Voor extra bescherming tegen de regen zoek je winterschoenen met hoog uitgesneden kragen. Deze designs helpen spetters buiten te houden en geven toch totale flexibiliteit.


Houd het tempo erin met winterhardloopschoenen


Overwin koude, regenachtige routes en wedstrijddagen met een waterafstotend bovenwerk en stevige rubberen buitenzolen. Deze eigenschappen geven je extra grip op natte oppervlakken en voeren water snel af, zodat je geen grip verliest. Dit betekent dat je voeten droog en comfortabel blijven en jij je kunt concentreren op lastige bochten of je volgende klim. Stevige techniek wordt gecombineerd met lichtgewicht mesh materiaal, voor ademend comfort terwijl je kilometers maakt. Ga je 's ochtends vroeg of 's avonds laat hardlopen? Ga op zoek naar winterschoenen met reflecterende designelementen om je te helpen veilig en zichtbaar te blijven.


Ga de kou te lijf met wintergolfschoenen


Wil je schoenen die net zo goed tot hun recht komen op straat als op de green? Nike wintergolfschoenen met gripvaste buitenzolen zijn gemaakt voor de baan. Denk aan ondersteunende foam middenzolen over de hele lengte die je de extra ondersteuning geven die je nodig hebt om door te gaan naar die laatste hole. Voor lange dagen op de golfbaan kies je voor sportschoenen met een bovenwerk van dubbellaags mesh, voor een lichtgewicht gevoel en een ademende afwerking. Ook zorgen slimme kenmerken zoals laag uitgesneden kragen ervoor dat je enkels vrij kunnen bewegen, terwijl jij je swing perfectioneert.


Vind jouw stijl voor koud weer


Wat je stijl ook is, er is altijd een passend ontwerp in onze collectie wintersneakers en winterschoenen. Kies voor klassieke halfhoge sportschoenen voor koud weer voor een stevige, comfortabele pasvorm, of probeer laag uitgesneden designs voor maximale flexibiliteit. Duurzame leren boots met een stevig profiel zien er ook na een stevige wandeling goed uit, terwijl klassieke stijlen je zowel op als naast het veld in beweging houden. Op zoek naar een opvallende look? Ontdek onze winterschoenen in felle kleuren die je sportkleding een frisse look geven. In het hele assortiment vind je schoenen met het label 'Duurzame materialen', wat betekent dat ze zijn gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Dit maakt allemaal deel uit van het Nike Move to Zero programma – onze missie om de CO2-uitstoot en ons afval terug te brengen tot netto nul.