Focus op vooruitgang, niet op prestaties

In coaching wordt dit een 'mastery approach' genoemd: een reeks technieken waarmee motivatie en inspanning worden gestimuleerd, atletische vaardigheden worden ontwikkeld en angstgevoelens worden verminderd. Coaches die de mastery approach gebruiken, geven jongeren de kans zich betrokken te voelen en hun ontwikkeling in eigen handen te nemen. Een coach met een mastery approach richt zich op het volgende:

Dingen waar een atleet invloed op heeft:

Coaches die focussen op dingen waarover een atleet controle heeft — zoals een inspanning leveren, nieuwe dingen uitproberen en doorzetten als iets moeilijk is — helpen de atleet om zich op cruciale punten te ontwikkelen en zich niet alleen maar te concentreren op het uiteindelijke resultaat. Door alleen te focussen op de dingen die ze kunnen beïnvloeden, leren atleten hoe ze hun eigen pad vormgeven en wat voor soort speler ze willen worden. Dingen waar een atleet invloed op heeft:

Niemand pakt een tennisracket op en wordt in een dag net zo goed als Serena Williams. Als een meisje dat net begint met tennissen zichzelf alleen maar vergelijkt met Serena, of met de beste speler in haar eigen team, wordt ze altijd teleurgesteld. Vier in plaats daarvan de kleinere momenten — de eerste keer dat ze de bal over het net slaat, de langste rally waar ze aan meedoet, de eerste keer dat die bovenhandse serve haar lukt — zodat ze gemotiveerd blijft om te blijven leren. Vallen en opstaan:

Meisjes internaliseren missers op een andere manier dan jongens, en vatten het vaak persoonlijker op. Dat kan ertoe leiden dat ze sneller opgeven omdat fouten maken niet fijn voelt. Als meisjes leren om fouten los te laten, helpt dat ze om vertrouwen op te bouwen, zich te concentreren op de volgende wedstrijd en plezier te hebben.

Meisjes willen weten dat ze vooruitgang boeken — niet alleen wat betreft winnen en verliezen, maar ook voor nieuwe vaardigheden. Jezelf verbeteren kost tijd, en dat betekent dat het net zo belangrijk is om de dagelijkse overwinningen te vieren (ontwikkeling van vaardigheden, inzet, aanmoediging en teamwork) als het vieren van gewonnen wedstrijden en gescoorde doelpunten.