Maak sportruimtes geschikt voor meisjes

Meisjes hebben behoefte aan goed passende kleding, materiaal dat bij hen past, ruimtes in de buurt die schoon en veilig zijn en aan hygiënische behoeften voldoen, en trainingen op plaatsen en tijdstippen waarbij hun veiligheid niet in gevaar komt. Hoewel je niet altijd betere kleedkamers kunt bouwen, kun je wel zorgen voor een veilige en prettige ervaring door met deze behoeften rekening te houden bij het plannen van sportsessies en -locaties.

En vergeet niet dat veel meisjes niet worden aangemoedigd om te sporten. Alleen al het komen opdagen is een probleem, dus het is nog belangrijker voor haar om een positieve, gezonde omgeving te hebben, waar ze zich veilig kan voelen en plezier kan hebben, zonder gediscrimineerd of veroordeeld te worden.