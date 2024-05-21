Maak sportruimtes geschikt voor meisjes
Gids voor het coachen van meisjes
Deskundigen zeggen dat meisjes het fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter doen als ze de kans krijgen om te sporten. Maar vandaag de dag stoppen meisjes twee keer zo snel met sporten als jongens. Als onderdeel van Nike's samenwerking met communitypartners en experts om deze trend te keren, hebben we de Gids voor het coachen van meisjes gemaakt: een hulpmiddel om jonge atleten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.
Sportgear en -ruimtes zijn meestal niet ontworpen voor meisjes. Als je naar de overkant van het veld moet om een toilet te vinden of oude tenues van het jongensteam moet dragen, geeft dat het signaal af dat meisjes die sporten op de tweede plek komen. Beschermende gear wordt ook niet altijd specifiek voor meisjes gemaakt, en kan slecht passen, ongemakkelijk zitten en soms zelfs onveilig zijn.
"Maar al te vaak moeten meisjes het er maar mee doen, wat een negatieve invloed heeft op hun ervaring met sport."
Meisjes hebben behoefte aan goed passende kleding, materiaal dat bij hen past, ruimtes in de buurt die schoon en veilig zijn en aan hygiënische behoeften voldoen, en trainingen op plaatsen en tijdstippen waarbij hun veiligheid niet in gevaar komt. Hoewel je niet altijd betere kleedkamers kunt bouwen, kun je wel zorgen voor een veilige en prettige ervaring door met deze behoeften rekening te houden bij het plannen van sportsessies en -locaties.
En vergeet niet dat veel meisjes niet worden aangemoedigd om te sporten. Alleen al het komen opdagen is een probleem, dus het is nog belangrijker voor haar om een positieve, gezonde omgeving te hebben, waar ze zich veilig kan voelen en plezier kan hebben, zonder gediscrimineerd of veroordeeld te worden.
Op weg naar succes
- Zorg voor veiligheid en geef hen het gevoel dat ze erbij horen
Bekijk de omgeving ruim van tevoren om er zeker van te zijn dat er zich geen gevaarlijke situaties kunnen voordoen, dat er voldoende verlichting is en dat er supervisie is. Toiletvoorzieningen moeten toegankelijk zijn en veiligheid en privacy bieden. Als een ruimte niet voldoet aan de gewenste behoeften, kijk dan naar alternatieven (een andere sportschool of een ander park) of plan trainingen overdag.
- Zorg voor een inclusieve omgeving
Geef atleten het gevoel dat ze onderdeel zijn van het team. De normen rond genderidentiteit zijn aan het veranderen en alle kinderen moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen. Gebruik woorden waarmee je iedereen aanspreekt. In plaats van 'jongens' te zeggen of de verkeerde voornaamwoorden te gebruiken, kun je beter inclusieve termen zoals 'team' of 'spelers' gebruiken. Laat ze zich ook de plek eigen maken — dat kan al door het ophangen van een spandoek met de naam en het embleem van het team.
- Kies de beste gear voor haar
Meisjes en jongens hebben verschillende behoeften, vooral als ze in de puberteit komen. Het is belangrijk om na te denken over hoe de juiste maat, beschermende gear en kleding van invloed kunnen zijn op de ervaringen van meisjes. Zit een meisje aan de kant terwijl dat eerst niet zo was? Misschien voelt ze zich fysiek oncomfortabel. Vraag wat er aan de hand is en doe wat je kunt om haar te helpen weer mee te doen.