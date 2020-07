Is doorzettingsvermogen aangeboren of aan te leren?

Mogelijk is het niet een kwestie van motivatie, maar van doorzettingsvermogen. Daar zit een verschil tussen.



Doorzettingsvermogen is het vermogen om hardnekkig een doel na te streven, of het nu een enkele work-out of een nieuw diploma is, zelfs wanneer het oncomfortabel of uitdagend wordt, zegt Alexandra Touroutoglou, PhD, een assistent-professor neurologie aan de Harvard Medical School. Touroutoglou heeft recent een onderzoek geleid naar dieren- en mensenhersenen om meer over deze eigenschap te leren en waarom sommigen van ons (neem bijvoorbeeld CrossFit-verslaafden en yogi's die zeven dagen per week trainen) er meer van hebben, terwijl anderen regelmatig ervoor kiezen om te snoozen in plaats van te sporten.



Allereerst moet je dit weten: moeilijke taken, zoals lichaamsbeweging, activeren een knooppunt in de hersenen dat cortex midcingularis anterior heet (oftewel, aMCC) en bij sommige mensen is deze meer ontwikkeld. Een hoogfunctionerende aMCC kan de fysieke eisen van een taak voorspellen en dan de benodigde lichaamsenergie inzetten om deze te voltooien. Een lagerfunctionerende aMCC, daarentegen, zou het werk kunnen overschatten (de kosten) en de beloning onderschatten (de baten).



Het boeiende hieraan is dat je jouw drang om ervoor te gaan, net zoals je spieren, getraind kan worden, zo ontdekte Touroutoglou's team. "Het zou mogelijk kunnen zijn om het functioneren van je aMCC te verhogen en daarmee ook je doorzettingsvermogen", zegt ze. Kortom, hoe beter je kan inschatten hoeveel moeite het voltooien van een activiteit kost, hoe beheersbaarder die activiteit wordt. Dus dan zul je veel meer geneigd zijn om het te doen.