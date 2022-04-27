De negen grootste voordelen van hardlopen

Waarschijnlijk heb je weleens gehoord dat je meer honger kunt krijgen als je begint met een nieuw work-outprogramma. Of misschien heb je dit zelf al ervaren. Het wordt zelfs door de wetenschap ondersteund — een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat de eetlust toeneemt wanneer je aan een nieuw work-outprogramma begint. Andere onderzoeken stellen echter dat het hongerhormoon en de voedselinname kunnen afnemen nadat je hebt hardgelopen.

Zo was er een onderzoek waarin een groep hardlopers ofwel 105 minuten op een loopband liep of voor een even lange periode rustte. De onderzoekers zagen dat de deelnemers minder van het hongerhormoon aanmaakten en een verminderde eetlust hadden na het meedoen aan de hardloopsessie dan tijdens de rustperiode. En bij een ander onderzoek, onder duurlopers, bleek dat deelname aan een run van 20 kilometer hielp om minder van het hongerhormoon aan te maken en de algehele eetlust te verminderen.

Onthoud echter dat je, ondanks dat je minder honger hebt, nog steeds brandstof moet binnenkrijgen zodat je spieren kunnen herstellen, je energieniveau op peil blijft en blessures worden voorkomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een adequate inname van de drie belangrijkste macronutriënten (vet, koolhydraten en eiwitten) essentieel is om de kans op blessures te verminderen. Dus zelfs al heb je minder honger, het is nog steeds van wezenlijk belang dat je eet.