(Bra) by Dina | Het dragen van een sport-bh

Laatste update: 9 maart 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Sport-bh's stylen met Dina Asher-Smith
In (Bra) by Dina behandelt de koningin van de sport-bh's (en de sprint) alles op het gebied van sport-bh's. Deze week stylet Dina Asher-Smith haar favoriete Nike sport-bh's met haar eigen outfits. Bekijk haar stijldagboek hieronder.
Indy sport-bh met V-hals, gecombineerd met jas, shorts en chunky schoenen
Dit is mijn favoriete 'bougie aunty' jas. Ik vind hem geweldig. Ik heb hem zelf voor mijn verjaardag in 2019 gekocht en voel me fantastisch in die jas. Ik was al heel blij met mijn Indy bh en dit is een van mijn favoriete relaxte, comfortabele stijlen. In die jas en bh voel ik me mooi en supercomfortabel.