Groeiende populariteit vrouwenvoetbal

Júlia richtte Pelado Real in 2011 op, terwijl ze in het bankwezen werkte. In 2013 werd de club haar voltijdbaan (ondanks haar bezorgde ouders, die dachten dat ze met vrouwenvoetbal niet in haar levensonderhoud kon voorzien). Doordat ze professioneel vrouwenvoetbal nu op tv zien, kunnen de pupillen van Júlia ervan dromen te voetballen voor Brazilië of voor grote internationale clubs. En steeds meer meisjes delen die droom. Volgens Júlia is het aantal inschrijvingen voor de club verdubbeld sinds het toernooi van vorige zomer. Het zal niet lang duren voordat Pelado Real uitbreidt naar andere locaties in São Paulo.



"Voor mij wordt het verschil heel duidelijk als je kijkt wie mijn idool was toen ik jong was", zegt Júlia. "Als iemand me toen vroeg: 'Door wie ben je gaan voetballen?', had ik alleen mannelijke spelers genoemd. Als je dezelfde vraag nu aan de meisjes van Pelado Real stelt, luidt het antwoord: 'Andressa Alves' of 'Adriana'."