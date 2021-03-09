(Bra) by Dina | Sport-bh-stijl

"Dit is mijn favoriete look. Ik vind de bruine en zwarte tinten in combinatie met de opvallend print van de bh echt prachtig. Als ik me optut, vind ik het leuk om mezelf uit te dagen en uit mijn comfortzone te stappen. Op mijn mentale lijstje staat dan ook dat ik vaker kleuren moet combineren. Van nature gaat mijn voorkeur uit naar een monochrome stijl, ik zou dat elke dag kunnen dragen met af en toe een klein kleurverschil. Maar soms moet je iets nieuws proberen! Vandaag kies ik dus voor een mix van bruin en zwart. Ik ben gek op de levendige print van de sport-bh en hoe deze print deel uitmaakt van de legging en het design benadrukt. Zo leuk!"

