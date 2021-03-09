(Bra) by Dina | Sport-bh-stijl

(Bra) by Dina Asher-Smith
Sport-bh's stylen met Dina Asher-Smith
Met (Bra) by Dina geeft de koningin van de sport-bh's (en het sprinten) haar eigen draai aan alles op het gebied van, nou ja, sport-bh's dus. Deze week stylet Dina Asher-Smith haar favoriete Nike sport-bh's met haar eigen garderobe. Bekijk hieronder haar stijldagboek.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash & Leggings gecombineerd met een leren blazer en hakken
"Dit is mijn favoriete look. Ik vind de bruine en zwarte tinten in combinatie met de opvallend print van de bh echt prachtig. Als ik me optut, vind ik het leuk om mezelf uit te dagen en uit mijn comfortzone te stappen. Op mijn mentale lijstje staat dan ook dat ik vaker kleuren moet combineren. Van nature gaat mijn voorkeur uit naar een monochrome stijl, ik zou dat elke dag kunnen dragen met af en toe een klein kleurverschil. Maar soms moet je iets nieuws proberen! Vandaag kies ik dus voor een mix van bruin en zwart. Ik ben gek op de levendige print van de sport-bh en hoe deze print deel uitmaakt van de legging en het design benadrukt. Zo leuk!"
Nike Indy Ultrabreathe met leuke Cardi & Dad jeans
Deze handtas is van mij en ik vind hem geweldig! Ik heb niet veel babyroze items, maar ik moest iets vinden dat bij de tas past. Zo leuk!! Dit is mijn favoriete soort sport-bh. Het is niet het design waarin ik hardloop, maar het is echt prachtig en heel comfortabel. De kleine opening in het midden van de sport-bh en de bandjes zijn geweldig. Het is niet alleen een erg comfortabele en ondersteunende bh, maar het heeft ook een interessant en sexy design.