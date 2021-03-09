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Laatste update: 9 maart 2021

(Bra) by Dina Asher-Smith

De fit voor je vrienden

Als je (Bra) by Dina (de wereldkampioen die alles weet over sport-bh's) hebt gevolgd dan heb je ontdekt dat Dina Asher-Smith weet waar ze het over heeft. Ze draagt zes dagen per week een sport-bh dus ze weet wat ze nodig heeft.

Maar hoe zit het met haar vrienden? Bekijk wat er gebeurt als ze voor de verandering iemand anders stijlt.

De bh met vulling uit één stuk

Dina koos voor Portia de bh met vulling uit één stuk en het ziet er fantastisch uit. Pasvorm, stijl en functie zijn allemaal afgevinkt en met de innovatie waarbij de pads er niet uitvallen of opfrommelen, ziet Portia er trots uit en voelt ze zich vrij. Tof gedaan, Dina.

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(Bra) by Dina | Een sport-bh uitkiezen voor een vriendin
(Bra) by Dina | Een sport-bh uitkiezen voor een vriendin
(Bra) by Dina | Een sport-bh uitkiezen voor een vriendin

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Voor het eerst gepubliceerd: 9 maart 2021