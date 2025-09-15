Er is niets beter dan je dierbaren te verrassen met een cadeau waar ze enthousiast over zullen zijn en veel gebruik van zullen maken. Als je op zoek bent naar Nike cadeautips voor de fitnessliefhebbers in je leven, dan is nieuwe trainingsuitrusting of gezellige athleisure altijd een succes, ongeacht hun leeftijd.

Nike trainers waarderen beweging in al zijn vormen — van fietsen en krachttraining tot yoga en powerwalken, daarom hebben we drie van hen gevraagd om hun favoriete Nike cadeau-ideeën te delen.

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