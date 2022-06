Shoppen voor tieners is best een uitdaging. De meeste tieners vinden vorm belangrijker dan functie. Hou bij het shoppen dus rekening met hun persoonlijke stijl. Wat schoenen of kleding betreft, is het soms beter om voor een effen kleur te gaan. Basics passen namelijk overal bij en ze zijn makkelijk aan te passen aan elke stijl met accessoires.



Een voorbeeld van een klassieke stijl met een indrukwekkende geschiedenis is de Chuck Taylor. Deze schoenen, zowel in de hoge als lage versie, zijn tijdloos, hebben strakke lijnen, eenvoudige kleuren én gaan lang mee. Ze passen bijna overal bij, en omdat ze de onofficiële go-to sneakers van beroemde artiesten en popsterren zijn, is de kans groot dat het idool van je tiener ook Chucks draagt.



Hoodies en sweatshirts zijn over het algemeen ook een veilige keus voor tieners. Hierbij geldt: hoe zachter het materiaal, hoe beter. Superzacht fleecemateriaal is altijd goed — of het nu de voering van een trui, een hoodie met rits of een joggingbroek is.



Met basics sla je de plank nooit mis. Een paar eenvoudige, monochrome sneakers zijn cool en comfortabel.