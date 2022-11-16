Helpt creatine bij spieropbouw? Experts geven antwoord

Creatine is een natuurlijke stof, ook wel bekend als aminozuur, die wordt geproduceerd in onze nieren, lever en alvleesklier. Maar het wordt vooral gevonden in de skeletspieren (de spieren die verantwoordelijk zijn voor training en dagelijkse activiteiten), volgens Lenka Shriver, Ph.D., voedingsonderzoeker en professor op de voedingsafdeling van de universiteit van North Carolina, Greensboro.

Wanneer spieren samentrekken, speelt aminozuur een rol in de productie van energie. Het is ook belangrijk voor het aanvullen van energie na korte momenten van maximale krachtsinspanning, zoals gewichtheffen en sprinten.

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"Hoewel het lichaam dagelijks ongeveer een gram creatine aanmaakt, kan het ook uit externe bronnen worden gehaald via de voeding", zegt ze. "Dat betekent dat het niveau van creatine verschilt tussen personen op basis van hun voedingsinname.

Omdat creatine vooral voorkomt in vlees en vis, zijn de creatineniveaus vaak hoger bij mensen die dierlijke producten eten dan bij mensen die een vegetarisch of veganistisch dieet volgen, zegt ze.

Het is ook verkrijgbaar als supplement. De meest voorkomende vorm hiervan is creatinemonohydraatpoeder. Shriver gaf aan dat dit ook de meest onderzochte vorm is. In andere woorden, als we het hebben over onderzoek naar creatine en supplementen, gaat dit waarschijnlijk over creatinemonohydraat.