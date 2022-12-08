Is augurkensap gezond voor je? Een erkende diëtist legt de mogelijke voordelen uit

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de vraag of augurkensap kan helpen spierkramp te verzachten of uitdroging te voorkomen. De veronderstelling dat augurkensap kan helpen is te danken aan het hoge natriumgehalte en het gebruik van azijn als basis. Wanneer zweet (dat natrium bevat) tijdens een work-out verloren gaat, is het belangrijk dit aan te vullen met elektrolyten om spierkramp en uitdroging te voorkomen.

In een gerandomiseerd klinisch controleonderzoek, dat in 2009 is gepubliceerd in het Journal of Athletic Training, werden veranderingen in elektrolyten onderzocht nadat drie verschillende vloeistoffen waren ingenomen: augurkensap, water en een veelgebruikte oplossing met koolhydraten en elektrolyten. Het was een klein onderzoek onder negen mannen, waarin de onderzoekers geen significante verschillen in elektrolytconcentraties tussen de verschillende drankjes vonden.

In onderzoek dat in 2010 in het Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise gepubliceerd was, werd gekeken of augurkensap de duur van spierkrampen verkort. In dit kleinschalige onderzoek (met opnieuw slechts negen deelnemers) werden spierkrampen opgewekt bij negen mannen die een vloeistoftekort hadden. Na zenuwstimulering en spierkrampen nuttigden de deelnemers een kleine hoeveelheid augurkensap of gedeïoniseerd water (water zonder ionen).

Uit het onderzoek bleek dat augurkensap in vergelijking met het drinken van water of helemaal niets krampen verkortte en sneller verzachtte. Het interessante aan dit onderzoek was dat de wijzigingen in elektrolytniveaus niet significant waren, wat betekent dat de spierkrampen waarschijnlijk niet werden beïnvloed door het elektrolytgehalte van het augurkensap.

Omdat elektrolyten blijkbaar niet de oplossing waren om spierkrampen te verkorten, veronderstelden de onderzoekers dat er een ander mechanisme in het spel was. In hetzelfde onderzoeksartikel uit 2010 werd gesuggereerd dat het effect van augurkensap op spierkrampen te danken was aan het gehalte aan azijnzuur. Er wordt gedacht (hoewel er onvoldoende onderzoek is gedaan om het te bewijzen) dat de zure smaak van azijnzuur de receptoren van het zenuwstelsel achter in de keel stimuleert. Dit activeert althans in theorie een reflex die de activiteit van remmende neurotransmitters vergroot. Remmende neurotransmitters voorkomen dat boodschappen (bijvoorbeeld boodschappen die de spiercellen aangeven dat ze moeten samentrekken) via het zenuwstelsel worden doorgegeven. Door de activiteit van neurotransmitters te remmen, treden er minder spierkrampen op.