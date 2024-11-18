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Laatste update: 7 augustus 2026
Leestijd: 3 min.
Het abc van Nike ACG
Het abc van Nike ACG

Het abc van ACG

We hebben een proces. Voordat we iets creëren, zoeken we inspiratie. Doe ook mee met deze basisprincipes van All Conditions Gear. Wie weet leer je er iets van, en leren is cool.

Shop ACG
Het abc van Nike ACG

A — Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.

ACG staat voor All Conditions Gear. Ons motto is 'Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.' Bij alles wat we doen, houden we één oog op de natuur en één op jou. Of je nu nog nooit gehiked hebt of een doorgewinterde natuurgids bent.

B — Locatie-afhankelijke verhalen

Elk seizoen verkennen we een andere locatie en nemen we de omgeving in ons op. Jungles, woestijnen, vulkanen, toendra's: geen plek is ons te gek in onze zoektocht naar inspiratie.

Het abc van Nike ACG

C — Ontwerpen met de aarde als inspiratiebron

Onze spullen worden gemaakt op planeet aarde. Dus staan we continu open voor inspiratiebronnen voor onze designs. Voor hiken op rotsachtig terrein heb je grip nodig. De plakkerige vochtigheid van de jungle wordt ventilerende mesh. Zwarte zandstranden vormen inspiratie voor schoenen waarmee je alles kunt opzuigen.

D — Producttests

Hoe krijgen we gear die voldoet aan de normen van ACG? Voordat jij het kunt dragen, doen we allerlei tests. Overal op aarde, in alle omstandigheden. Ons logo is ons keurmerk.

Het abc van Nike ACG

E — Duurzaamheid

Bij de productie van onze spullen letten we op Moeder Natuur. We streven altijd naar manieren om duurzamer te worden. We hebben maar één aarde, dus daar zorgen we goed voor.

F — Voor outdoor gebruik

De filosofie van ACG werkt in harmonie met de natuur. De aarde is er niet om te bezitten of bedwingen, het is een plek om plezier te hebben. Daarvoor hoef je alleen maar naar buiten te stappen. We zijn nog steeds op de aarde. Let's go.

Shop ACG
Het abc van Nike ACG

Het abc van ACG

We hebben een proces. Voordat we iets creëren, zoeken we inspiratie. Doe ook mee met deze basisprincipes van All Conditions Gear. Wie weet leer je er iets van, en leren is cool.

Shop ACG
Het abc van Nike ACG

A — Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.

ACG staat voor All Conditions Gear. Ons motto is 'Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.' Bij alles wat we doen, houden we één oog op de natuur en één op jou. Of je nu nog nooit gehiked hebt of een doorgewinterde natuurgids bent.

Het abc van Nike ACG

B — Locatie-afhankelijke verhalen

Elk seizoen verkennen we een andere locatie en nemen we de omgeving in ons op. Jungles, woestijnen, vulkanen, toendra's: geen plek is ons te gek in onze zoektocht naar inspiratie.

Het abc van Nike ACG

C — Ontwerpen met de aarde als inspiratiebron

Onze spullen worden gemaakt op planeet aarde. Dus staan we continu open voor inspiratiebronnen voor onze designs. Voor hiken op rotsachtig terrein heb je grip nodig. De plakkerige vochtigheid van de jungle wordt ventilerende mesh. Zwarte zandstranden vormen inspiratie voor schoenen waarmee je alles kunt opzuigen.

Het abc van Nike ACG

D — Producttests

Hoe krijgen we gear die voldoet aan de normen van ACG? Voordat jij het kunt dragen, doen we allerlei tests. Overal op aarde, in alle omstandigheden. Ons logo is ons keurmerk.

Het abc van Nike ACG

E — Duurzaamheid

Bij de productie van onze spullen letten we op Moeder Natuur. We streven altijd naar manieren om duurzamer te worden. We hebben maar één aarde, dus daar zorgen we goed voor.

Het abc van Nike ACG

F — Voor outdoor gebruik

De filosofie van ACG werkt in harmonie met de natuur. De aarde is er niet om te bezitten of bedwingen, het is een plek om plezier te hebben. Daarvoor hoef je alleen maar naar buiten te stappen. We zijn nog steeds op de aarde. Let's go.

Shop ACG
Het abc van Nike ACG

Voor het eerst gepubliceerd: 18 november 2024

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