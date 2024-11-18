Het abc van Nike ACG

Het abc van ACG
We hebben een proces. Voordat we iets creëren, zoeken we inspiratie. Doe ook mee met deze basisprincipes van All Conditions Gear. Wie weet leer je er iets van, en leren is cool.
A — Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.
ACG staat voor All Conditions Gear. Ons motto is 'Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.' Bij alles wat we doen, houden we één oog op de natuur en één op jou. Of je nu nog nooit gehiked hebt of een doorgewinterde natuurgids bent.
B — Locatie-afhankelijke verhalen
Elk seizoen verkennen we een andere locatie en nemen we de omgeving in ons op. Jungles, woestijnen, vulkanen, toendra's: geen plek is ons te gek in onze zoektocht naar inspiratie.
C — Ontwerpen met de aarde als inspiratiebron
Onze spullen worden gemaakt op planeet aarde. Dus staan we continu open voor inspiratiebronnen voor onze designs. Voor hiken op rotsachtig terrein heb je grip nodig. De plakkerige vochtigheid van de jungle wordt ventilerende mesh. Zwarte zandstranden vormen inspiratie voor schoenen waarmee je alles kunt opzuigen.
D — Producttests
Hoe krijgen we gear die voldoet aan de normen van ACG? Voordat jij het kunt dragen, doen we allerlei tests. Overal op aarde, in alle omstandigheden. Ons logo is ons keurmerk.
E — Duurzaamheid
Bij de productie van onze spullen letten we op Moeder Natuur. We streven altijd naar manieren om duurzamer te worden. We hebben maar één aarde, dus daar zorgen we goed voor.
F — Voor outdoor gebruik
De filosofie van ACG werkt in harmonie met de natuur. De aarde is er niet om te bezitten of bedwingen, het is een plek om plezier te hebben. Daarvoor hoef je alleen maar naar buiten te stappen. We zijn nog steeds op de aarde. Let's go.
Het abc van ACG
We hebben een proces. Voordat we iets creëren, zoeken we inspiratie. Doe ook mee met deze basisprincipes van All Conditions Gear. Wie weet leer je er iets van, en leren is cool.
A — Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.
ACG staat voor All Conditions Gear. Ons motto is 'Ontworpen, getest en gemaakt op planeet aarde. Voor outdoor gebruik.' Bij alles wat we doen, houden we één oog op de natuur en één op jou. Of je nu nog nooit gehiked hebt of een doorgewinterde natuurgids bent.
B — Locatie-afhankelijke verhalen
Elk seizoen verkennen we een andere locatie en nemen we de omgeving in ons op. Jungles, woestijnen, vulkanen, toendra's: geen plek is ons te gek in onze zoektocht naar inspiratie.
C — Ontwerpen met de aarde als inspiratiebron
Onze spullen worden gemaakt op planeet aarde. Dus staan we continu open voor inspiratiebronnen voor onze designs. Voor hiken op rotsachtig terrein heb je grip nodig. De plakkerige vochtigheid van de jungle wordt ventilerende mesh. Zwarte zandstranden vormen inspiratie voor schoenen waarmee je alles kunt opzuigen.
D — Producttests
Hoe krijgen we gear die voldoet aan de normen van ACG? Voordat jij het kunt dragen, doen we allerlei tests. Overal op aarde, in alle omstandigheden. Ons logo is ons keurmerk.
E — Duurzaamheid
Bij de productie van onze spullen letten we op Moeder Natuur. We streven altijd naar manieren om duurzamer te worden. We hebben maar één aarde, dus daar zorgen we goed voor.
F — Voor outdoor gebruik
De filosofie van ACG werkt in harmonie met de natuur. De aarde is er niet om te bezitten of bedwingen, het is een plek om plezier te hebben. Daarvoor hoef je alleen maar naar buiten te stappen. We zijn nog steeds op de aarde. Let's go.