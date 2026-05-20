Dit is de Nike ACG Zegama Hike: stevig voor de trail, zacht voor de voeten

Maak kennis met de Nike ACG Zegama Hike: een lichte, premium wandelschoen
Productnieuws
De ACG Zegama Hike is stevig en beschermend, maar toch responsief en licht net als je favoriete hardloopschoen. Hiermee heb je dus het beste van twee werelden.
- De ACG Zegama Hike zet een nieuwe standaard voor moderne wandelschoenen die niet alleen stevig, comfortabel en ondersteunend zijn, maar ook licht en responsief.
- De Zegama Hike is speciaal ontwikkeld voor buitensporters die lichtere wandelschoenen willen die comfortabel en beschermend zijn voor lange wandelingen in alle seizoenen en omstandigheden.
- De Nike Zegama Hike is ontwikkeld met innovatieve performance-technologieën, van een gelaagde foamconstructie en een pasvormsysteem dat het beste in zijn klasse is, tot de Vibram Megagrip buitenzool voor betrouwbare grip op alle ondergronden.
- De Nike ACG Zegama Hike wordt in juli 2026 uitgebracht op AllConditionsGear.com en bij geselecteerde retailers.
Als je houdt van het lichte gevoel en reactievermogen van de robuuste Nike ACG Zegama voor trailrunning, maar eigenlijk een schoen nodig hebt die specifiek is gemaakt voor hiken, dan hebben we wat voor je. All Conditions Gear (ACG) brengt de Zegama Hike uit, een performance-wandelschoen die aanvoelt als een lichte hardloopschoen en die ongetwijfeld je favoriet zal worden voor lange dagen op de trail.
De Zegama Hike is voorzien van de baanbrekende prestatietechnologie van ACG voor wandelschoenen en zorgt ervoor dat dragers zich beschermd en stabiel voelen, ongeacht de ondergrond, de weersomstandigheden of de hindernissen die ze tegenkomen. Tegelijkertijd voelt de schoen ook licht en comfortabel aan voor veeleisende wandelingen die de hele dag duren, wat bewijst dat wandelschoenen niet zwaar en groot hoeven te zijn.
“De Zegama Hike is uniek om de juiste redenen: het brengt het beste van Nike innovatie naar de wandelsport en levert een holistisch systeem dat de behoeften van de atleet centraal zet,” zegt Brenden McAleese, ACG Footwear Director. “ACG doet waar het merk in uitblinkt: performancegear bedenken met de magie die alleen ACG heeft.”
Het innovatieve design van de Zegama Hike
De steeds veranderende behoeften van buitensporters vormden de kern van het design van de Zegama Hike en voldeden aan hun behoefte aan stevige en beschermende wandelschoenen die de hele dag comfortabel zitten.
Om de meest nauwkeurige inzichten te krijgen voor de constructie en het design, werkte ACG samen met atleten over de hele wereld om de Zegama Hike in praktijkomstandigheden te testen op stevigheid, consistente prestaties en pasvorm. De Zegama Hike werd op de proef gesteld met wandelingen van een hele dag in plaatsen als Oregon en de Zwitserse Alpen tot excursies met hardloopclubs en topsporters in verschillende steden.
Met inzichten uit de tests hebben de ontwikkelaars de Zegama Hike verfijnd voor de trail door extra ruimte toe te voegen in de voorvoet en de neus voor langdurig comfort. Om een superieur dempend gevoel en responsiviteit te garanderen, hebben de ontwikkelaars de schoen gemaakt met een basis van stacked foam.
Bovendien heeft de performance-wandelschoen een pasvormsysteem dat het beste in zijn klasse is, voor meer stabiliteit en veiligheid die dragers bij elke stap kunnen voelen, waardoor de hiel en enkel stabiel blijven bij het klimmen en afdalen.
De Zegama Hike is ook gemaakt met het oog op stevigheid. Het bovenwerk heeft rubberen overlays, versterkte teen- en hielbeschermers en een nauwsluitende gaiter rond de enkel, die twee voordelen biedt: vuil van het pad buiten houden en je urenlang comfort en ondersteuning bieden. Bovendien zorgt de bredere basis van de schoen ervoor dat je je stabiel en onder controle voelt bij het afdalen. Dankzij deze doordachte designelementen kun je je gemakkelijk en zelfverzekerd over steile, rotsachtige paden bewegen, zelfs terwijl jeje spullen draagt.
Als het gaat om stevigheid, is de Vibram Megagrip misschien wel het meest opwindende kenmerk van de Zegama Hike. Deze zorgt voor verbeterde grip op elk type ondergrond, nat of droog. Een gerust gevoel waar je op kunt rekenen.
Qua stijl is de Zegama Hike een spannende afwijking van de typische wandelschoen, met een gedurfde look die wordt versterkt door de kenmerkende ACG merkdetails. De Nike Zegama Hike wordt in juli 2026 uitgebracht in een mintgroene kleurstelling op AllConditionsGear.com en bij geselecteerde retailers.
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is de Nike ACG Zegama Hike?
De Nike ACG Zegama Hike is een lichte performance-wandelschoen die ultracomfortabel en responsief is. De Zegama Hike is speciaal ontwikkeld voor langere wandelingen en is een combinatie van hardloopschoenen en wandelschoenen. Het resultaat is een stevige, stabiele en beschermende wandelschoen die de hele dag door comfortabel aanvoelt zonder zwaar aan te voelen.
Wanneer wordt de Nike ACG Zegama Hike uitgebracht?
De Nike ACG Zegama Hike wordt in juli 2026 uitgebracht.
Waar kan ik de Nike ACG Zegama Hike kopen?
De Nike ACG Zegama Hike is te koop op AllConditionsGear.com en bij geselecteerde retailers.
Is de Nike ACG Zegama Hike goed voor lange wandelingen?
Ja. De Zegama Hike is ontwikkeld voor buitensporters die lichtere wandelschoenen willen die comfortabel en beschermend zijn voor lange wandelingen in alle seizoenen, geografische regio's en omstandigheden.
Wat is het verschil tussen de Zegama Hike en de Zegama Trail?
Het verschil tussen de Zegama Hike en de Zegama Trail is dat de Zegama Hike, hoewel geschikt om in te hardlopen, is ontworpen om atleten de hele dag comfortabel te houden tijdens het wandelen, terwijl de Zegama Trail een trailrunningschoen is met de nadruk op snelheid.
Hoe is de Nike ACG Zegama Hike getest?
De Nike ACG Zegama Hike is getest door wandelaars en hardlopers in regio's over de hele wereld, in een groot aantal praktijkomstandigheden waarmee buitensporters te maken kunnen krijgen. Stevigheid, pasvorm en consistente prestaties werden allemaal geëvalueerd.