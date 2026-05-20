Dit is de Nike ACG Zegama Hike: stevig voor de trail, zacht voor de voeten

De steeds veranderende behoeften van buitensporters vormden de kern van het design van de Zegama Hike en voldeden aan hun behoefte aan stevige en beschermende wandelschoenen die de hele dag comfortabel zitten.

Om de meest nauwkeurige inzichten te krijgen voor de constructie en het design, werkte ACG samen met atleten over de hele wereld om de Zegama Hike in praktijkomstandigheden te testen op stevigheid, consistente prestaties en pasvorm. De Zegama Hike werd op de proef gesteld met wandelingen van een hele dag in plaatsen als Oregon en de Zwitserse Alpen tot excursies met hardloopclubs en topsporters in verschillende steden.

Met inzichten uit de tests hebben de ontwikkelaars de Zegama Hike verfijnd voor de trail door extra ruimte toe te voegen in de voorvoet en de neus voor langdurig comfort. Om een superieur dempend gevoel en responsiviteit te garanderen, hebben de ontwikkelaars de schoen gemaakt met een basis van stacked foam.

Bovendien heeft de performance-wandelschoen een pasvormsysteem dat het beste in zijn klasse is, voor meer stabiliteit en veiligheid die dragers bij elke stap kunnen voelen, waardoor de hiel en enkel stabiel blijven bij het klimmen en afdalen.

De Zegama Hike is ook gemaakt met het oog op stevigheid. Het bovenwerk heeft rubberen overlays, versterkte teen- en hielbeschermers en een nauwsluitende gaiter rond de enkel, die twee voordelen biedt: vuil van het pad buiten houden en je urenlang comfort en ondersteuning bieden. Bovendien zorgt de bredere basis van de schoen ervoor dat je je stabiel en onder controle voelt bij het afdalen. Dankzij deze doordachte designelementen kun je je gemakkelijk en zelfverzekerd over steile, rotsachtige paden bewegen, zelfs terwijl jeje spullen draagt.

Als het gaat om stevigheid, is de Vibram Megagrip misschien wel het meest opwindende kenmerk van de Zegama Hike. Deze zorgt voor verbeterde grip op elk type ondergrond, nat of droog. Een gerust gevoel waar je op kunt rekenen.

Qua stijl is de Zegama Hike een spannende afwijking van de typische wandelschoen, met een gedurfde look die wordt versterkt door de kenmerkende ACG merkdetails. De Nike Zegama Hike wordt in juli 2026 uitgebracht in een mintgroene kleurstelling op AllConditionsGear.com en bij geselecteerde retailers.