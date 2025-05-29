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Jordan 11 黑色 低筒 鞋款

低筒
性別 
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顏色 
(1)
黑色
系列 
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品牌 
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鞋高 
(1)
低筒
技術 
(0)
Air Jordan 11 Retro 低筒 "Bred"
Air Jordan 11 Retro 低筒 "Bred" 男鞋
已於 SNKRS 上架
Air Jordan 11 Retro 低筒 "Bred"
男鞋
$6,300