ALEXIA PUTELLAS

Alexia(109)

FC Barcelona 2025/26 Stadium 主場
FC Barcelona 2025/26 Stadium 主場 大童 Nike Dri-FIT 復刻版足球衣
大童 Nike Dri-FIT 復刻版足球衣
$2,680
Nike Phantom 6 低筒 Pro
Nike Phantom 6 低筒 Pro 天然偏硬草地足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Pro
天然偏硬草地足球釘鞋
$4,500
FC Barcelona 2025/26 Stadium 守門員客場
FC Barcelona 2025/26 Stadium 守門員客場 男款 Kobe Dri-FIT 復刻版足球衣
FC Barcelona 2025/26 Stadium 守門員客場
男款 Kobe Dri-FIT 復刻版足球衣
$3,580
Nike Phantom 6 低筒 Academy
Nike Phantom 6 低筒 Academy 多種場地足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Academy
多種場地足球釘鞋
$2,700
「只要我預判得到， 我的球風便令人 望而生畏。」
「只要我預判得到， 我的球風便令人 望而生畏。」
──Alexia
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third 男款 Nike Dri-FIT Total 90 復刻版足球衣
FC Barcelona 2025/26 Stadium Third
男款 Nike Dri-FIT Total 90 復刻版足球衣
$2,680
FC Barcelona 2025/26 Match Third
FC Barcelona 2025/26 Match Third 男款 Nike Dri-FIT ADV Total 90 球員版足球衣
FC Barcelona 2025/26 Match Third
男款 Nike Dri-FIT ADV Total 90 球員版足球衣
$4,880
Nike Phantom 6 低筒 Pro
Nike Phantom 6 低筒 Pro 人工長草草皮足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Pro
人工長草草皮足球釘鞋
$4,500
Nike Phantom 6 低筒 Elite
Nike Phantom 6 低筒 Elite 天然偏硬草地足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Elite
天然偏硬草地足球釘鞋
FC Barcelona
FC Barcelona 男款 Nike Total 90 足球 T 恤
FC Barcelona
男款 Nike Total 90 足球 T 恤
Nike Mercurial Vapor 16 Club
Nike Mercurial Vapor 16 Club 多種場地低筒足球釘鞋
Nike Mercurial Vapor 16 Club
多種場地低筒足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Elite
Nike Phantom 6 低筒 Elite 人工長草草皮足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Elite
人工長草草皮足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Academy
Nike Phantom 6 低筒 Academy 多種場地足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Academy
多種場地足球釘鞋
Nike Mercurial Superfly 10 Club
Nike Mercurial Superfly 10 Club 多種場地高筒足球釘鞋
Nike Mercurial Superfly 10 Club
多種場地高筒足球釘鞋
Nike Jr. Phantom 6 低筒 Academy
Nike Jr. Phantom 6 低筒 Academy 大童多種場地足球釘鞋
Nike Jr. Phantom 6 低筒 Academy
大童多種場地足球釘鞋
Nike United Mercurial Superfly 10 Elite
Nike United Mercurial Superfly 10 Elite 天然偏硬草地高筒足球釘鞋
Nike United Mercurial Superfly 10 Elite
天然偏硬草地高筒足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Elite
Nike Phantom 6 低筒 Elite 天然偏硬草地足球釘鞋
Nike Phantom 6 低筒 Elite
天然偏硬草地足球釘鞋
Nike Mercurial Superfly 10 Elite
Nike Mercurial Superfly 10 Elite 天然偏硬草地高筒足球釘鞋
Nike Mercurial Superfly 10 Elite
天然偏硬草地高筒足球釘鞋
Nike Swoosh 中度支撐型
Nike Swoosh 中度支撐型 女款襯墊運動內衣
Nike Swoosh 中度支撐型
女款襯墊運動內衣
$1,280
Nike One
Nike One 女款 Dri-FIT 高腰九分運動褲
Nike One
女款 Dri-FIT 高腰九分運動褲
$1,980
Nike Dunk 低筒
Nike Dunk 低筒 女鞋
Nike Dunk 低筒
女鞋
$3,600
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 女鞋
Nike ReactX Rejuven8
女鞋
$2,200
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front 女款高腰全長內搭褲
Nike One Seamless Front
女款高腰全長內搭褲
$1,980
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist 女款輕度支撐型襯墊兩用肩帶運動內衣
Nike Alate Minimalist
女款輕度支撐型襯墊兩用肩帶運動內衣
$1,580
Nike Pro Indy V 領
Nike Pro Indy V 領 女款中度支撐型襯墊運動內衣
Nike Pro Indy V 領
女款中度支撐型襯墊運動內衣
$1,580
Air Jordan 1 低筒
Air Jordan 1 低筒 女鞋
Air Jordan 1 低筒
女鞋
$3,800
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One 女款中腰 3" 二合一短褲
Nike Dri-FIT One
女款中腰 3" 二合一短褲
$1,280
Air Jordan 1 低筒
Air Jordan 1 低筒 女鞋
Air Jordan 1 低筒
女鞋
$3,800
Air Jordan 1 低筒
Air Jordan 1 低筒 女鞋
Air Jordan 1 低筒
女鞋
$3,800
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft 女款 Dri-FIT 寬版半長式拉鍊上衣
Nike 24.7 ImpossiblySoft
女款 Dri-FIT 寬版半長式拉鍊上衣
$3,380
Nike Form
Nike Form 女款平口褲
Nike Form
女款平口褲
$1,280
Air Jordan 1 低筒 SE "LNY"
Air Jordan 1 低筒 SE "LNY" 女鞋
Air Jordan 1 低筒 SE "LNY"
女鞋
$4,000
Nike Dunk 低筒
Nike Dunk 低筒 女鞋
Nike Dunk 低筒
女鞋
$3,400
Nike Dunk 低筒
Nike Dunk 低筒 女鞋
Nike Dunk 低筒
女鞋
$3,400
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch 女款 Dri-FIT 高腰寬鬆寬褲
Nike 24.7 PerfectStretch
女款 Dri-FIT 高腰寬鬆寬褲
$3,380
Nike Zenvy
Nike Zenvy 女款高腰 5" 單車短褲
Nike Zenvy
女款高腰 5" 單車短褲
$1,980
Nike Dri-FIT One
Nike Dri-FIT One 女款中腰 3" 隱藏式內裡短褲
Nike Dri-FIT One
女款中腰 3" 隱藏式內裡短褲
$1,080
Nike Calm
Nike Calm 女款拖鞋
Nike Calm
女款拖鞋
$1,800
Air Jordan 1 Brooklyn
Air Jordan 1 Brooklyn 女靴
Air Jordan 1 Brooklyn
女靴
$4,900
Nike Dunk 低筒
Nike Dunk 低筒 女鞋
Nike Dunk 低筒
女鞋
$4,000
Air Jordan 1 中筒
Air Jordan 1 中筒 女鞋
Air Jordan 1 中筒
女鞋
$4,600
Nike Swoosh 正面拉鍊
Nike Swoosh 正面拉鍊 女款中度支撐型襯墊運動內衣
Nike Swoosh 正面拉鍊
女款中度支撐型襯墊運動內衣
$1,580
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 女款拖鞋
Nike ReactX Rejuven8
女款拖鞋
$2,000
Air Jordan 1 中筒鞋
Air Jordan 1 中筒鞋 女鞋
Air Jordan 1 中筒鞋
女鞋
$4,500
Nike Zenvy
Nike Zenvy 女款高腰全長內搭褲
Nike Zenvy
女款高腰全長內搭褲
$3,580
Air Jordan 1 低筒
Air Jordan 1 低筒 女鞋
Air Jordan 1 低筒
女鞋
$3,800
Nike Air Max Dn8
Nike Air Max Dn8 女鞋
Nike Air Max Dn8
女鞋
$6,300
Nike Sportswear
Nike Sportswear 女款寬版梭織外套
Nike Sportswear
女款寬版梭織外套
$3,980
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist 女款輕度支撐型襯墊兩用肩帶運動內衣
Nike Alate Minimalist
女款輕度支撐型襯墊兩用肩帶運動內衣
$1,580