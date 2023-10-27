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會員產品

Nike Dunk 低筒 Unlocked By You

專屬訂製女鞋

$6,000

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Nike Dunk 低筒 Unlocked By You

專屬訂製女鞋

$6,000

豹紋、虎紋與鱷魚紋，天哪！ 設計你夢想中的 Dunk 時刻到了；左右兩鞋可獨立訂製 (個人化字元除外)，讓想像力盡情奔放。 絲絨豹紋與虎紋印花，靈感源自 90 年代色調，搭配鱷魚紋麂皮紋理，充分展現極繁主義風格。 別忘了鞋款配飾，畫龍點晴。

  • 顯示顏色： 多種顏色/多種顏色/多種顏色
  • 款式： FJ2256-900