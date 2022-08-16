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Air Jordan 5 Retro

男鞋

$6,700

穿上 Air Jordan 5 Retro，讓雙腳體驗 Jordan 歷史和傳統。以 1990 年經典比賽用鞋為藍本，承襲所有經典細節，其中包括減壓鞋領、鞋帶栓扣和以戰鬥機為靈感的設計線條。

  • 顯示顏色： 白/黑/Dark Concord
  • 款式： DD0587-141

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評價 (1)

5 顆星

  • another gem.

    DJNekkon - 2022年8月17日

    I have a few 5 retro, green bean, eastern, racer blue but this one looks best on dark clothes