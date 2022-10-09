|尺寸
|XS
|S
|M
|L
|XL
|數字尺寸
|6 - 7
|8 - 9
|10 - 12
|14 - 16
|18 - 20
|年齡
|7 - 8
|8 - 10
|10 - 12
|12 - 13
|13 - 15
|胸圍 (英吋)
|25.5 - 27
|27 - 29
|29 - 31
|31 - 33.5
|33.5 - 36.5
女童運動內衣
請參照下方尺寸表找到正確的尺寸與適合的內衣。
橫向滑動頁面，即可查看更多尺寸。
如何測量
1. 測量胸圍
拿取柔軟的量尺，以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處。
2. 沒有量尺怎麼辦？
拿取一條線繩 (鞋帶也行)、一支筆和一把尺。用線繩以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處，就如同使用量尺一樣，並使用筆在線繩上標記長度。接著，將線繩放置於平面，用尺來測量胸圍。
3. 尋找適合的內衣尺寸
使用步驟 1 或 2 測量出的胸圍，在頁面上方的尺寸表中找到正確的內衣尺寸。若不確定，建議選擇較大的尺寸。稍微較大的運動內衣會比太緊的內衣來得舒適。
加大版 (+) 運動內衣僅有周長上的不同，而非長度或風格。
找到理想貼合度的三項訣竅
1. 先從肩帶開始
肩帶和身體之間應該要能放得進兩根手指。如果太鬆，請試試小一號的尺寸；如果肩帶感覺上或看起來會咬肉，就選大一號。
2. 檢查下胸圍
確定下胸圍不會太緊，且鬆緊帶和身體之間應該要可以舒適地放進兩根手指。此外，也要確定手臂高舉過頭時，鬆緊帶會水平貼合肋骨處，不會往上跑。
3. 跳躍時不晃動
請試著跳躍看看，胸部應該只會出現微幅晃動，而且穿起來覺得舒適又安心。如果太過晃動且無法自在地活動，可以試試女款尺寸。
如何測量
1. 測量胸圍
拿取柔軟的量尺，以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處。
2. 沒有量尺怎麼辦？
拿取一條線繩 (鞋帶也行)、一支筆和一把尺。用線繩以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處，就如同使用量尺一樣，並使用筆在線繩上標記長度。接著，將線繩放置於平面，用尺來測量胸圍。
3. 尋找適合的內衣尺寸
使用步驟 1 或 2 測量出的胸圍，在頁面上方的尺寸表中找到正確的內衣尺寸。若不確定，建議選擇較大的尺寸。稍微較大的運動內衣會比太緊的內衣來得舒適。
加大版 (+) 運動內衣僅有周長上的不同，而非長度或風格。
找到理想貼合度的三項訣竅
1. 先從肩帶開始
肩帶和身體之間應該要能放得進兩根手指。如果太鬆，請試試小一號的尺寸；如果肩帶感覺上或看起來會咬肉，就選大一號。
2. 檢查下胸圍
確定下胸圍不會太緊，且鬆緊帶和身體之間應該要可以舒適地放進兩根手指。此外，也要確定手臂高舉過頭時，鬆緊帶會水平貼合肋骨處，不會往上跑。
3. 跳躍時不晃動
請試著跳躍看看，胸部應該只會出現微幅晃動，而且穿起來覺得舒適又安心。如果太過晃動且無法自在地活動，可以試試女款尺寸。
整天開心暢玩
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