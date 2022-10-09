女童運動內衣

請參照下方尺寸表找到正確的尺寸與適合的內衣。

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尺寸表
尺寸XSSMLXL
數字尺寸6 - 78 - 910 - 1214 - 1618 - 20
年齡7 - 88 - 1010 - 1212 - 1313 - 15
胸圍 (英吋)25.5 - 2727 - 2929 - 3131 - 33.533.5 - 36.5

如何測量

1. 測量胸圍

拿取柔軟的量尺，以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處。

2. 沒有量尺怎麼辦？

拿取一條線繩 (鞋帶也行)、一支筆和一把尺。用線繩以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處，就如同使用量尺一樣，並使用筆在線繩上標記長度。接著，將線繩放置於平面，用尺來測量胸圍。

3. 尋找適合的內衣尺寸

使用步驟 1 或 2 測量出的胸圍，在頁面上方的尺寸表中找到正確的內衣尺寸。若不確定，建議選擇較大的尺寸。稍微較大的運動內衣會比太緊的內衣來得舒適。
加大版 (+) 運動內衣僅有周長上的不同，而非長度或風格。

找到理想貼合度的三項訣竅

1. 先從肩帶開始

肩帶和身體之間應該要能放得進兩根手指。如果太鬆，請試試小一號的尺寸；如果肩帶感覺上或看起來會咬肉，就選大一號。

2. 檢查下胸圍

確定下胸圍不會太緊，且鬆緊帶和身體之間應該要可以舒適地放進兩根手指。此外，也要確定手臂高舉過頭時，鬆緊帶會水平貼合肋骨處，不會往上跑。

3. 跳躍時不晃動

請試著跳躍看看，胸部應該只會出現微幅晃動，而且穿起來覺得舒適又安心。如果太過晃動且無法自在地活動，可以試試女款尺寸。

找到適合的 Nike 運動內衣

需要更多協助嗎？查看我們其他的運動內衣資源來找到最適合你的風格。

如何測量

1. 測量胸圍

拿取柔軟的量尺，以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處。

2. 沒有量尺怎麼辦？

拿取一條線繩 (鞋帶也行)、一支筆和一把尺。用線繩以水平方向環繞身體一圈，測量胸部最豐滿處，就如同使用量尺一樣，並使用筆在線繩上標記長度。接著，將線繩放置於平面，用尺來測量胸圍。

3. 尋找適合的內衣尺寸

使用步驟 1 或 2 測量出的胸圍，在頁面上方的尺寸表中找到正確的內衣尺寸。若不確定，建議選擇較大的尺寸。稍微較大的運動內衣會比太緊的內衣來得舒適。
加大版 (+) 運動內衣僅有周長上的不同，而非長度或風格。

找到理想貼合度的三項訣竅

1. 先從肩帶開始

肩帶和身體之間應該要能放得進兩根手指。如果太鬆，請試試小一號的尺寸；如果肩帶感覺上或看起來會咬肉，就選大一號。

2. 檢查下胸圍

確定下胸圍不會太緊，且鬆緊帶和身體之間應該要可以舒適地放進兩根手指。此外，也要確定手臂高舉過頭時，鬆緊帶會水平貼合肋骨處，不會往上跑。

3. 跳躍時不晃動

請試著跳躍看看，胸部應該只會出現微幅晃動，而且穿起來覺得舒適又安心。如果太過晃動且無法自在地活動，可以試試女款尺寸。

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女童運動內衣尺寸表
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