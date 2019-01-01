跑步課程
如何在沙灘上跑步
你正在沙灘度假，或者你可能很幸運地就住在沙灘附近 (我沒有嫉妒，你才嫉妒！)。沙子聲聲呼喚你的名字。所以，你繫上鞋帶，翻滾著奔向水邊，然後發現：天啊！在沙灘上跑步超級困難。
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示：「沒有這麼做之前，人們都覺得在沙灘上跑步是一件很棒的事。這可以是一件很棒的事，只是你必須先考慮一些實際狀況。」使用這些秘訣，盡情享受沙灘時光、沙灘跑步。
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每次跑到一個新的表面，尤其是到沙上時，記得稍微放緩，去體驗腳底的觸感，再決定要加速或放慢速度。
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
為沙灘跑做好準備
自我保護
考慮帶上帽子、太陽眼鏡和防曬油。最好也能找到廁所的位置，知道哪裡有淡水，以及是否有值班救生員。教練表示：「要注意在烈日下跑步會消耗你的精力。最重要的是保護好自己的安全。」
穿上鞋子
如果你平常會赤足跑步，那就照習慣來。如果不是這樣，教練建議穿上鞋子，他表示：「如果雙腳沒有赤足跑步的習慣，雙腳很快就會覺得不舒服。」
出發前先確認潮汐狀況
這看起來像是個微不足道的小細節，但潮汐決定了跑步能不能成行。教練表示：「漲潮時，沙灘上很難有硬沙。」