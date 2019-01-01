跑步課程

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    如何在沙灘上跑步

    你正在沙灘度假，或者你可能很幸運地就住在沙灘附近 (我沒有嫉妒，你才嫉妒！)。沙子聲聲呼喚你的名字。所以，你繫上鞋帶，翻滾著奔向水邊，然後發現：天啊！在沙灘上跑步超級困難。

    Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示：「沒有這麼做之前，人們都覺得在沙灘上跑步是一件很棒的事。這可以是一件很棒的事，只是你必須先考慮一些實際狀況。」使用這些秘訣，盡情享受沙灘時光、沙灘跑步。

    • 在軟沙子上短跑
    • 在斜坡上就調換方向
    • 享受美好風光
    • 要長跑，就到木板路
    • 自我保護
    • 穿上鞋子
    • 出發前先確認潮汐狀況

    沙灘跑基本常識

    在軟沙子上短跑

    在軟沙子上短跑

    教練指出：「在軟沙子上跑步，跑得慢，也更吃力。」軟沙子離水邊較遠，由於雙腳容易陷進沙子裡，跑起來比較困難。想要跑得久一點，就到離水邊近一點，沙子較硬的地方。

    在斜坡上就調換方向

    在斜坡上就調換方向

    教練指出：「大部分的沙灘都有斜坡，你不會想只朝著一個方向跑步。這麼做會讓比較靠近水的那條腿承受較多的壓力。」試試在沙灘上來回衝刺短跑，分散壓力。

    享受美好風光

    享受美好風光

    這裡沒有轉彎，沒有上坡、下坡，眼前盡是一片寬廣遼闊的海平面。教練說：「沙灘跑可以是極致美好的心靈放鬆體驗，也是能沉澱思緒的美好時光。」

    要長跑，就到木板路

    要長跑，就到木板路

    一定要來趟 5 英哩跑步？那就到木板路或沙灘邊的道路上，那裡既能享受沙灘跑的諸多好處，又不必適應沙子表面。教練表示：「這樣的路面可能會產生較大的衝擊力道，但對這種距離的長跑來說，還是會比較省力。」

    每次跑到一個新的表面，尤其是到沙上時，記得稍微放緩，去體驗腳底的觸感，再決定要加速或放慢速度。

    Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett

    為沙灘跑做好準備

    自我保護

    考慮帶上帽子、太陽眼鏡和防曬油。最好也能找到廁所的位置，知道哪裡有淡水，以及是否有值班救生員。教練表示：「要注意在烈日下跑步會消耗你的精力。最重要的是保護好自己的安全。」

    穿上鞋子

    如果你平常會赤足跑步，那就照習慣來。如果不是這樣，教練建議穿上鞋子，他表示：「如果雙腳沒有赤足跑步的習慣，雙腳很快就會覺得不舒服。」

    出發前先確認潮汐狀況

    這看起來像是個微不足道的小細節，但潮汐決定了跑步能不能成行。教練表示：「漲潮時，沙灘上很難有硬沙。」

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