跑步課程

如何在沙灘上跑步

你正在沙灘度假，或者你可能很幸運地就住在沙灘附近 (我沒有嫉妒，你才嫉妒！)。沙子聲聲呼喚你的名字。所以，你繫上鞋帶，翻滾著奔向水邊，然後發現：天啊！在沙灘上跑步超級困難。

Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示：「沒有這麼做之前，人們都覺得在沙灘上跑步是一件很棒的事。這可以是一件很棒的事，只是你必須先考慮一些實際狀況。」使用這些秘訣，盡情享受沙灘時光、沙灘跑步。