跑步課程

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    如何愛上跑步，燃起跑步魂

    想建立好的關係需要下功夫，尤其是你和跑步的關係。Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett 表示：「要有長期良好的合作關係，就必須實踐以下特點：誠實、寬恕、期待，並且養成長久的習慣。」所以，綁緊鞋帶，蓄勢待發，透過以下技巧開始和跑步建立絕佳的關係：

    • 以不同的觀點看待跑步
    • 在例行訓練中加入變化
    • 為自己設定目標
    • 為每次啟程跑步慶祝
    • 欣然接受自己跑不好的時候
    • 新增其他鍛鍊肌力的運動計畫
    • 聆聽身體的訊息

    開始邁向好的開始

    以不同的觀點看待跑步

    以不同的觀點看待跑步

    開頭的幾次跑步先拋開先入為主的想法，並帶著一定會成功的心態投入。以自己輕鬆自在為主，別擔心距離或配速。教練說：「創造出來的正向體驗會持續累積。」

    在例行訓練中加入變化

    在例行訓練中加入變化

    教練說：「長期持續跑步的人，不會都跑同一條路線。」透過不同的嘗試常保前進動力，包括反方向跑你的例行路線、邀朋友一起跑，或每 20 分鐘改變一次速度。

    為自己設定目標

    為自己設定目標

    為每次跑步設定目標。你可以設定任何簡單的目標，像是跑步前的放鬆熱身、今天選擇新的路線去跑。教練說：「你會發現自己越跑越多，因為你很喜歡跑步，說不定下次你就會挑戰 5 公里。」

    如果感到痠痛，要慶祝一下，因為這代表你有訓練到。


    Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett

    讓這段關係持續下去

    慶祝每一次啟程跑步

    時間太早，而且床太溫暖爬不起來？或只想躺在沙發上好好休息，消除一天的疲勞？但你還是繫緊鞋帶準備開跑了。每次跑步最痛苦的時刻就是一開始。教練說：「花一點時間表揚自己，跑完前一百公尺後，就會變輕鬆。」

    欣然接受自己跑不好的時候

    講真的，你每次跑步也許不會像傳奇跑者般厲害，但這完全沒有關係。教練說：「如果想衡量成功與進步，最好的方式就是跑得再差也要跑完，這樣才能展現出你強悍的身心。」

    新增其他鍛鍊肌力的運動計畫

    教練說：「想保持健康，需要付出努力。」訓練跑步沒有鍛鍊到的肌肉，可以讓你跑得更長、更遠。核心訓練、髖部強化及上半身肌肉鍛鍊都是長跑的必備要素。Nike Training Club 有專為肌力鍛鍊、平衡及靈活度設計的運動計畫。

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    聆聽身體的訊息

    長跑後想吃豐盛的早餐？放心吃吧。想躺在地上休息 10 分鐘？這也沒問題。教練說：「保持跑步的熱情，最重要的是樂趣，而慶祝是恢復過程中的重要環節。」至少花一點時間感激身體展現的能力。

    尋找跑友

    利用 Nike Run Club 應用程式追蹤朋友與志同道合的跑友，一同較勁並激勵彼此保持動力。

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