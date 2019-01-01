如何愛上跑步，燃起跑步魂

讓這段關係持續下去

慶祝每一次啟程跑步

時間太早，而且床太溫暖爬不起來？或只想躺在沙發上好好休息，消除一天的疲勞？但你還是繫緊鞋帶準備開跑了。每次跑步最痛苦的時刻就是一開始。教練說：「花一點時間表揚自己，跑完前一百公尺後，就會變輕鬆。」

欣然接受自己跑不好的時候

講真的，你每次跑步也許不會像傳奇跑者般厲害，但這完全沒有關係。教練說：「如果想衡量成功與進步，最好的方式就是跑得再差也要跑完，這樣才能展現出你強悍的身心。」

新增其他鍛鍊肌力的運動計畫

教練說：「想保持健康，需要付出努力。」訓練跑步沒有鍛鍊到的肌肉，可以讓你跑得更長、更遠。核心訓練、髖部強化及上半身肌肉鍛鍊都是長跑的必備要素。Nike Training Club 有專為肌力鍛鍊、平衡及靈活度設計的運動計畫。

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聆聽身體的訊息

長跑後想吃豐盛的早餐？放心吃吧。想躺在地上休息 10 分鐘？這也沒問題。教練說：「保持跑步的熱情，最重要的是樂趣，而慶祝是恢復過程中的重要環節。」至少花一點時間感激身體展現的能力。