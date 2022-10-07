充滿無限希望的未來：Leo Baker
逆風而行
33 年前，Nike 打破陳規，大膽引進 Air Max 外露式氣墊。本季我們將特寫幾位同樣勇於創新的運動員、藝術家和挑戰常規者。因為未來，絕對充滿千萬種無限可能。
滑板運動向來以挑戰現況作為核心價值。然而，當 Leo Baker 這位打破性別疆界的滑板好手兼行動主義者力圖發光發熱時，滑板界起初並不歡迎這類不符合世人期待的成員。Leo 並未屈就改變，反倒繼續以跨性別形象逆風而行，終究從冠軍滑板手躍升成為 LBGTQ+ (多元性別族群) 意見領袖。
我們特別邀請 Leo 與我們分享心路歷程，瞭解他如何從一個邊緣人的身分奮鬥、忠實做自己，到替 LBGTO+ (多元性別族群) 群體在滑板界立足扎根並開展未來。
NIKE：「逆風而行」這四個字，對你有何意義？
LEO：就是勇於不同。有些人自然而然就能融入所處的社會，但對某些人來說，反骨可能是他們唯一能做的事。這讓我聯想到那些敢做自己，又不怕違反社會常規的人。
NIKE：你大概曾認為在所有運動項目中，滑板運動應該最能接受非主流人士，但實際上你有什麼領悟？
LEO：滑板運動的起源，正是為了反抗主流文化而生。我具有特別的性別和身分，因此能強烈地感受到自己與這項運動間的關係。那種在次文化中遭到邊緣化的體驗，給了我為自己創造空間和尋求改變的動力。我愈貼近真實的自己，反倒距離所熱愛的事物愈遙遠。
我在最熟悉的環境裡感到孤獨：無論是滑板之旅、滑板公園或在比賽當中。這些場景令我感覺自己是個異類。但其實仍有不少像我這樣的人熱愛滑板運動，那些跨性別女人，或者性別和性向特殊的非主流族群，都是我想共享滑板之趣、希望能夠認識的人。
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「逆風而行」這幾個字，讓我聯想到忠於自我，不受社會常規約束的人。
Leo Baker
滑板手兼藝術家
NIKE：你是如何度過並克服重重難關？
LEO：在多年努力扮演較為討喜的女性角色後，我一決定公開男兒本色，滑板事業就彷彿瞬間蒸發。機會之門就此關閉，一年頂多一至兩次比賽，就連獎金也遠遠不如男子組。於是我在校園裡找了份平面設計師的全職工作，開始和一位攝影師朋友 Tyler Smolinski 合拍了不少街頭短片，並剪輯成影片。那對我來說十分重要，因為並不存在任何目的性，純粹出於我對滑板運動和真實面的熱愛。我非常感謝能有機會將影片呈現在世人眼前，傾心投入終獲共鳴。真實面是一個人最強韌的力量。身體力行並不容易，但卻非常值得。
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真實面是一個人最強韌的力量。身體力行並不容易，但卻非常值得。
Leo Baker
滑板手兼藝術家
NIKE：你最近發起 NYCSP (紐約市滑板計畫)，邀請女性、特殊性別、跨性別和非主流性別等人士共襄盛舉一同玩滑板。「充滿無限希望的未來」這句話，對你所經營的社群而言有何意義？
LEO：NYCSP (紐約市滑板計畫) 是為所有人設立。我的夢想，是打造一個歸屬之地，啟發大家在那環境中為自己創作。除了彼此相愛與尊重，NYCSP 沒有其他規則。在這個天地裡，即便有脆弱的一面，我們仍可恣意表達自我並展現不凡，這是生命中最美好的境界。NYCSP 會是什麼樣的社群，全由我們決定，一切充滿無限可能。未來沒人知道會怎麼樣，但都掌握在我們手中。