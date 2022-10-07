Leo Baker，逆風而行

NIKE：「逆風而行」這四個字，對你有何意義？

LEO：就是勇於不同。有些人自然而然就能融入所處的社會，但對某些人來說，反骨可能是他們唯一能做的事。這讓我聯想到那些敢做自己，又不怕違反社會常規的人。

NIKE：你大概曾認為在所有運動項目中，滑板運動應該最能接受非主流人士，但實際上你有什麼領悟？

LEO：滑板運動的起源，正是為了反抗主流文化而生。我具有特別的性別和身分，因此能強烈地感受到自己與這項運動間的關係。那種在次文化中遭到邊緣化的體驗，給了我為自己創造空間和尋求改變的動力。我愈貼近真實的自己，反倒距離所熱愛的事物愈遙遠。

我在最熟悉的環境裡感到孤獨：無論是滑板之旅、滑板公園或在比賽當中。這些場景令我感覺自己是個異類。但其實仍有不少像我這樣的人熱愛滑板運動，那些跨性別女人，或者性別和性向特殊的非主流族群，都是我想共享滑板之趣、希望能夠認識的人。