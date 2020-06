周遭環境會影響你的飲食

跟著感覺走。

我們所處的環境也會壓縮其他感官知覺。聽覺就是一個例子,它扮演了很關鍵的角色。坐在餐桌上吃飯配著電視上喋喋不休的聲音?零食大口吃,音樂也震天響?近期發表在《行銷科學學會學報》(Journal of the Academy of Marketing Sciences) 上的研究指出,這些情境都會導致我們吃進更多東西,以及更多不健康的食物。



研究報告的作者們解釋說,高分貝的嘈雜聲會讓心跳加速,激起壓力反應,讓我們下意識地吃得更快、吃進更多食物,並選擇能帶來慰藉的高卡路里、高脂肪食物。