周遭環境會影響你的飲食

這些細節加總在一起，所要傳達的核心宗旨就是：想要吃得健康，就要細心留意用餐環境。



Scott-Dixon 說：「我所設想的是循序漸進的發展，目標不是為每一頓飯營造完美的用餐環境，而是要讓用餐環境變得稍微好一點，讓自己越來越常在良好的環境中吃飯。這種改變可以是一個禮拜不在辦公桌前吃飯的日子比現在多一天，或是如果已習慣邊吃晚餐邊瀏覽社群媒體，就讓一星期中有一頓晚餐是和電子裝置離得遠遠的。」



這麼做就不必大舉改變用餐環境來讓自己覺得能專注當下、平心靜氣並準備好可以做出健康的飲食選擇。從小處著手，為自己營造一個潔淨、宜人的用餐空間，減少會讓自己分心的事物，想想如何選擇餐具、飯友，也要將用餐環境的吵雜情況考慮進去。採取這些小步驟來策劃自己的用餐環境，可以打造出持續、穩定的積極推進力，長期下來就能帶來大大的改變。



養成習慣：想想自己可以為用餐環境所做的一個正面小改變，例如一天中至少有一餐是坐在餐桌前吃飯。將這個新的行為和既有的習慣結合在一起，例如習慣查看手機確定什麼時候要用餐，當你查看手機時，就告訴自己「好好坐下來吃飯的時間到了」。每一次成功做到這一點，別忘了為自己加油喝采，這麼做可以幫助自己養成固定的習慣。