讓身邊的女孩參與運動的原因與方法

Serena Williams 和 Shalane Flanagan 的挑戰是英文字母 C 開頭大寫的征服突破 (Crushing)，對於女性運動員而言，挑戰則是英文字母 U 開頭大寫的弱勢非主流 (Underrepresented)。女性運動基金會 (Women's Sports Foundation，WSF) 關於 7 到 13 歲女孩的報告指出，女孩開始運動的年齡晚於男孩。青少年女孩運動的可能性比男孩低 15%；到了 14 歲，參與運動的女孩中斷的比例幾乎是男孩的兩倍。根據加拿大女性與運動組織 (Canadian Women & Sport) 近期的一份報告，這些堅持下去的女孩到了青少年晚期時，有三分之一會退出，而男孩只有十分之一。



這是怎麼一回事？女孩和運動榮耀之間有許多阻礙 (從幼童到大學時期都是這樣)，包括身體的變化，以及社會對她們潛力的看法。



以生物學為例，堪薩斯大學運動暨運動心理學實驗室主任 Mary Fry 博士指出，男孩隨著肌肉增長、聲音變得低沉粗獷，以及長出胸毛，有時會感到更有自信，而女孩則隨著胸部、經期與荷爾蒙的作用，可能會變得更不自在、更沒有自信。這可能會讓女孩不想參與運動。她補充說，社群媒體 (產生比較與自我懷疑的溫床) 會讓女孩 (男孩也一樣) 選擇待在場邊而不是站到運動場上。



家人之間的互動狀況和性別刻板印象也會造成影響。WSF 研究與教育副會長 Karen Issokson-Silver 表示，父母 (或家長型人物) 通常對女孩和運動間最初的關係有很大的影響力，有太多時候，許多家庭對於女孩參與運動的重視程度比不上男孩。她指出：「在一些家庭中，和女兒比起來，父親比較常在兒子小時候和他一起玩球。」少了家庭團隊的支持，女孩對於運動的興趣可能無法在早期萌芽，或甚至根本未能萌芽。



此外，我們有自己的文化 (哭哭，這還能說些什麼呢)。根據南加大 (USC) 和普渡大學 (Purdue) 的研究，電視播放女性運動的比例平均只有 5%，而男性運動有 95%。在許多運動中，女性運動員的薪水少 15% 至 100%。Issokson-Silver 表示，這傳達了一個訊息 (尤其是對很容易受到影響的兒童)：女性運動員就某方面來說比較不重要，或比較不受重視。她也指出，在中斷比例較高 (以及缺少女性教練) 的情況下，女孩不像男孩有那麼多同性別的運動員榜樣，這導致這種狀況不斷循環下去。