讓身邊的女孩參與運動的原因與方法

讓身邊的女孩迷上運動
指導
運動場上確實存在著性別差距，但如果你的生活中有需要鼓勵的年輕女孩，這些行動會有所幫助。
現在是 2021 年，美國副總統是女性，世界頂尖全球化銀行的 CEO 是女性，有兩位女性入圍奧斯卡最佳導演 (其中一位是獲獎者)。未來屬於女性，唯獨運動這個領域除外。
字母挑戰
Serena Williams 和 Shalane Flanagan 的挑戰是英文字母 C 開頭大寫的征服突破 (Crushing)，對於女性運動員而言，挑戰則是英文字母 U 開頭大寫的弱勢非主流 (Underrepresented)。女性運動基金會 (Women's Sports Foundation，WSF) 關於 7 到 13 歲女孩的報告指出，女孩開始運動的年齡晚於男孩。青少年女孩運動的可能性比男孩低 15%；到了 14 歲，參與運動的女孩中斷的比例幾乎是男孩的兩倍。根據加拿大女性與運動組織 (Canadian Women & Sport) 近期的一份報告，這些堅持下去的女孩到了青少年晚期時，有三分之一會退出，而男孩只有十分之一。
這是怎麼一回事？女孩和運動榮耀之間有許多阻礙 (從幼童到大學時期都是這樣)，包括身體的變化，以及社會對她們潛力的看法。
以生物學為例，堪薩斯大學運動暨運動心理學實驗室主任 Mary Fry 博士指出，男孩隨著肌肉增長、聲音變得低沉粗獷，以及長出胸毛，有時會感到更有自信，而女孩則隨著胸部、經期與荷爾蒙的作用，可能會變得更不自在、更沒有自信。這可能會讓女孩不想參與運動。她補充說，社群媒體 (產生比較與自我懷疑的溫床) 會讓女孩 (男孩也一樣) 選擇待在場邊而不是站到運動場上。
家人之間的互動狀況和性別刻板印象也會造成影響。WSF 研究與教育副會長 Karen Issokson-Silver 表示，父母 (或家長型人物) 通常對女孩和運動間最初的關係有很大的影響力，有太多時候，許多家庭對於女孩參與運動的重視程度比不上男孩。她指出：「在一些家庭中，和女兒比起來，父親比較常在兒子小時候和他一起玩球。」少了家庭團隊的支持，女孩對於運動的興趣可能無法在早期萌芽，或甚至根本未能萌芽。
此外，我們有自己的文化 (哭哭，這還能說些什麼呢)。根據南加大 (USC) 和普渡大學 (Purdue) 的研究，電視播放女性運動的比例平均只有 5%，而男性運動有 95%。在許多運動中，女性運動員的薪水少 15% 至 100%。Issokson-Silver 表示，這傳達了一個訊息 (尤其是對很容易受到影響的兒童)：女性運動員就某方面來說比較不重要，或比較不受重視。她也指出，在中斷比例較高 (以及缺少女性教練) 的情況下，女孩不像男孩有那麼多同性別的運動員榜樣，這導致這種狀況不斷循環下去。
「在部分家庭中，和女兒比起來，父親比較常在兒子小時候和他一起玩球。」
Karen Issokson-Silver
女性運動基金會研究與教育副會長
專家解決方案
參與運動的兒童能獲得各種好處。根據最新的《Girls and Sports Impact Report》，和非運動員的兒童相比，運動的女孩在所有年齡段都更有自信，學期成績表現也更出色。其他研究也指出，青少年運動和以下各點有關：改善身心健康、更正面的身體意象、更多發展社會連結的機會，以及更強的領導技巧。而且毫不意外地，Issokson-Silver 指出：「運動的女孩在生活中更活躍，整體來說，這為她們打造更健康的未來。」因此，沒錯，運動很重要。
為身邊的女孩做更有益的事情是我們每個人的責任，而且我們做得到。真相是，這根本沒那麼難！參考這份手冊就能馬上開始，讓女孩參與運動……而且想繼續做更多的運動。
打造能提供支持的環境。
運動療癒與平等中心 (Center for Healing and Justice Through Sport) 創始人 Megan Bartlett 和 Nike 一起合作撰寫《女孩指導指南》。她指出，我們參與和倡導競技及運動的方式，能大幅改變女孩對此所抱持的態度。我們越活躍，並且對運動所使用的言語越積極向上 (「今天能去跑步，讓我很興奮！」)，她就越有可能建立出屬於自己的正面聯想。Fry 補充說：「和她一起運動同樣很重要。」因此，不論她是 3 歲或 13 歲，不妨讓她選擇一項活動 (這麼做她將獲得更多樂趣)，並和她一起去運動。
同時，請確保身邊的女孩準備好充分的運動裝備，包括有助於活動的運動內衣、鞋款和服飾。盡可能在她練習和比賽時現身為她加油，帶她去看高中或大學的女子賽事，並且像談論她的課程或朋友般談論運動。Issokson-Silver 表示，這些步驟全都能鼓勵她將運動視為生活中自然且令人興奮的一部分，同時也給她一點信心堅持下去。
尋找用心投入的教練。
Issokson-Silver 表示：「女孩如果感覺不到自己受教練的歡迎、支持或重視，即使熱愛一項運動，也可能會退出。」她表示，如果找到一名教練，會將每個女孩視為個人而不僅僅是一名球員、能培養讓她們坦誠溝通的關係，並表現出欣賞她們參與和嘗試的態度，就能為她們做好邁向成功的準備。同時，也要找一位相信勝利不是一切的教練。在 WSF 一項針對教導出卓越女孩的教練類型研究中，研究者發現，成績較好的教練都是既挑戰團隊，也專注在樂趣與技巧發展上，而不只是一心想贏得勝利而已。
如果你對於學校或自己社區裡的特定計畫感興趣，Fry 建議可以和鄰里或當地線上團體中，孩子正在或曾經參加這個團體的父母聊聊。國際青年運動信託基金會 (Youth Sport Trust International) 主席 Viv Holt 也參與了《Nike 女孩指導指南》製作，她表示：「自己親自觀看練習也是個不錯的點子，看看教練問候和招呼女孩的方式、在整個練習過程中和她們的互動方式，以及練習的收尾與結束方式。」她補充說，可以和教練聊聊會更好，他們和你互動的方式能明顯反映出他們和女孩互動的方式。
建立健康的競爭心態。
Fry 表示，敦促女孩表現得比隊友或對手出色，當她感受到壓力大過於支持的力量時，可能會讓她遠離運動。相反地，請教導她和自己比賽。
Fry 表示：「請提醒她，她無法控制其他人的比賽表現，但可以完全掌控自己每天嘗試努力的程度。」鼓勵她設定個人目標，例如鍛鍊發球或划船技巧，讓她可以看見自己的進步。即使是小小的進步，也要為她喝采，讓她瞭解實際付出和努力的回報，並產生自豪感。
Coaching Peace Consulting 創辦人 Diana Cutaia 建議運用「我很喜歡你嘗試努力付出」或是「看到你在進步真的很棒」等言語，強調進步而非成果。這麼做能在運動時產生更多樂趣，壓力也比較小。
專注在價值和認可上。
是否能感受到自己是團隊重要的一員，會影響兒童能否持續投入運動。Issokson-Silver 指出：「只要他們覺得自己對比賽的貢獻受到認可，是否具備該項運動的高度技巧並不重要。」
合適的教練想必都會這樣做，不過你也可以透過肯定來強化這樣的認可。Issokson-Silver 建議不妨提醒她，其他女孩希望得到她的支持，也會依賴她解決問題，或是當團隊落後時，她充滿熱忱的精神總是可以如何扭轉氣氛。Cutaia 也補充說，不只是在她表現出色的時候為她鼓掌，也要在她陷入掙扎苦戰時為她加油，展現出你關心的是她，而不是她的表現。
為她培養長期的心態。
Fry 指出，一些研究顯示，女性比男性更有可能成為完美主義者，而這樣的傾向可能從童年時期就開始。這一點超級重要：教導女孩犯錯 (不論是比賽犯規或失誤犯錯) 不只是人生常態的一部分，也是學習和進步相當重要的一部分。
第一步就是幫助她相信自己有渡過困境和難關的膽識。Bartlett 表示，不妨讓「勇敢」一詞成為你常用的詞彙，每當你看到她或她的隊友嘗試新事物或冒險 (例如遠距離長射) 時，都要為此掌聲喝采。
Holt 表示，當錯誤真的發生時，要談論錯誤，但也要從更重要、更大的面向去談論這件事。她指出：「即使做對 20 件事情，人還是會對做錯某件事嘮叨不停，這是人類的天性，甚至兒童也是如此。請鼓勵她反思錯誤，並將這個錯誤視為成長的機會，接著把焦點轉到她所有的正面表現上。」她表示，你也不妨以同理的方式說出自己犯過的小錯，表示這並沒有什麼大不了，這樣也會有所幫助。
最後，除非她在個人層面上真的和教練處不來，否則請別讓她放棄。Bartlett 表示，沒有足夠的運動時間、覺得自己的技巧比不上隊友、不熱愛這項運動，以及幾乎其他任何問題，都能透過重新定義勝利的意義來解決。她建議：「可以多加談論她有所提升的技巧，或是結交到的新朋友，並幫助她為待在隊上的最後幾個星期設定相關的目標。」
Bartlett 表示，參與到賽季結束，能發展出強大的堅毅精神和自我效能感，即使女孩之後選擇不同的活動也是如此。如此堅持不懈的精神能永遠改變女性在運動領域的相關統計數據，以及運動的未來。
文字：Charlotte Jacobs
插圖：Kezia Gabriella
更進一步
關於更多讓孩子 (尤其是女孩) 參與運動的建議，可參考由 Nike 共同打造的《指導女孩的教練指南》，這是 Made to Play 承諾的一部分；另外也歡迎收聽由青年運動心理學家兼運動員 Jim Taylor 博士擔任特別來賓的《Trained》單集。