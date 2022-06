讓身邊的女孩參與運動的原因與方法

運動療癒與平等中心 (Center for Healing and Justice Through Sport) 創始人 Megan Bartlett 和 Nike 一起合作撰寫《女孩指導指南》。她指出,我們參與和倡導競技及運動的方式,能大幅改變女孩對此所抱持的態度。我們越活躍,並且對運動所使用的言語越積極向上 (「今天能去跑步,讓我很興奮!」),她就越有可能建立出屬於自己的正面聯想。Fry 補充說:「和她一起運動同樣很重要。」因此,不論她是 3 歲或 13 歲,不妨讓她選擇一項活動 (這麼做她將獲得更多樂趣),並和她一起去運動。



同時,請確保身邊的女孩準備好充分的運動裝備,包括有助於活動的運動內衣、鞋款和服飾。盡可能在她練習和比賽時現身為她加油,帶她去看高中或大學的女子賽事,並且像談論她的課程或朋友般談論運動。Issokson-Silver 表示,這些步驟全都能鼓勵她將運動視為生活中自然且令人興奮的一部分,同時也給她一點信心堅持下去。